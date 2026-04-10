Ardahan\'da Kar Yağışı Ulaşımı Aksatıyor

Ardahan'da aralıklarla etkili olan kar yağışı, bazı yollarda ulaşımda aksamalara neden oluyor.
Kentte aralıklarla devam eden kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde etkisini artırdı.
Kar yağışı, Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara, Ardahan-Ardanuç kara yolunun Bülbülan ile Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun Ilgar Dağı mevkilerinde ulaşımı aksattı.
Görüş mesafesinin yer yer düşmesi ve yollarda oluşan buzlanma nedeniyle sürücüler dikkatli ilerledi.
Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde yolda kalan bazı tırlara karayolları ekipleri yardım etti.
Söz konusu yollarda, ekipler, karla mücadele ve tuzlama çalışmaları yürüttü.
