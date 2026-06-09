Ardahan\'da Otomobil Devrildi: Sürücü Yaralı

Ardahan'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 GLM 154 plakalı otomobil, Ardahan- Göle kara yolunun Güzçimeni köyü kavşağında, kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan kazanın olduğu bölge ile kent genelinde etkili olan sağanak ve dolu, ulaşımda zaman zaman aksamalara neden oldu.