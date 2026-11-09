Ardahan'daki Kafkas arısı simülasyonu 3 yılda yaklaşık 12 bin kişiye ulaştı - Son Dakika
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Ardahan'daki Kafkas arısı simülasyonu 3 yılda yaklaşık 12 bin kişiye ulaştı

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Ardahan\'daki Kafkas arısı simülasyonu 3 yılda yaklaşık 12 bin kişiye ulaştı
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Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğünce geliştirilen Bal Arısı Yaşam Simülasyonu, arıların yaşamını dört mevsim sanal ortamda gözlemleme imkanı sunuyor. Simülasyonu 3 yılda yaklaşık 12 bin kişi kullandı; TEKNOFEST ve Katar'daki EXPO'da da sergilendi.

Ardahan'da geliştirilen ve bal arılarının yaşamını dört mevsim sanal ortamda deneyimleme imkanı sunan simülasyonu, Türkiye'de ve yurt dışındaki organizasyonlarda 3 yılda yaklaşık 12 bin kişi kullandı.

Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Bal Arısı Yaşam Simülasyonu", ziyaretçilere gerçek bir arı kovanına girmeden bal arılarının yaşamını sanal ortamda yakından gözlemleme fırsatı sağlıyor.

Özellikle arıların doğal yaşamının doğrudan gözlemlenemediği mevsimlerde önem kazanan uygulama sayesinde ziyaretçiler, kovan içindeki yaşam evrelerini ve arıların doğada nektar ile polen toplama faaliyetlerini yılın her döneminde deneyimleyebiliyor.

Serhat Kalkınma Ajansına (SERKA) 2020 yılında sunulan güdümlü "Kafkas Arı Konağı" projesi kapsamında geliştirilen simülasyon, 2024 yılında Kafkas Arı Müzesinin faaliyete geçmesiyle ziyaretçilerin kullanımına sunuldu.

TEKNOFEST ve Katar'daki EXPO'da ziyaretçilerle buluştu

Türkiye'de dört TEKNOFEST organizasyonunda ve farklı illerde düzenlenen tarım ve orman fuarlarında sergilenen uygulama, yurt dışında da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen TEKNOFEST ve Katar'daki EXPO organizasyonlarında ziyaretçilerle buluştu.

Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi Müdürü Sinan Aydın, AA muhabirine, simülasyonun özellikle çocuklar ve gençler için önemli bir eğitim aracı olduğunu söyledi.

Arıların yaşamının doğal koşullarda yılın her döneminde gözlemlenemediğine dikkati çeken Aydın, "Buradaki temel amaç bal arısının yaşamını ve bal arısının dışarıda uçarak nektar ve polen toplama etkinliklerini bu uygulamayla birlikte insanlara, ziyaretçilere gösterebilmek. Her mevsimde bir bal arısı kovanını açıp da insanlara arıları gösterme şansınız olmuyor." dedi.

"Similasyon, eğitim ve tanıtım açısından önemli"

Teknik içeriği müdürlük personelince, yazılımı ise yerli mühendislerce hazırlanan simülasyonun ulaştığı ziyaretçi sayısının eğitim ve tanıtım açısından önemli olduğunu belirten Aydın, "Yine yurt dışında bir tanesi TEKNOFEST olmak üzere, Katar'daki EXPO fuarına da VR gözlük uygulamamız orada da yerini alarak tüm dünyaya Ardahan'dan Kafkas arısını ve bal arısının yaşamını sanal ortamda gösterdik. Tabii bu zamana kadar 12 bine yakın ziyaretçi tarafından bu deneyimleme yapıldı." ifadelerini kullandı.

Sanal gerçeklik uygulamasından sorumlu Hakan Kurukaya da başta TEKNOFEST'ler olmak üzere gittikleri her etkinlikte çok büyük ilgi gördüklerini belirterek, "İlk başta biraz tedirgin oluyorlar. Daha sonrasında çok iyi dönüşler oluyor. Çocuklar daha çok seviniyor. İlk başta böyle ön yargılı yaklaşıyorlar ama daha sonrasında çok sevdiklerini, beğendiklerini söylüyorlar." dedi.

Ziyaretçilerden Tuğba Turhal ise arının yaşamından çok etkilendiğini belirterek, herkesin deneyimlemesini tavsiye etti.

Kaynak: AA
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