Ardahan-Şavşat kara yolunda sürücü, vaşak ve iki yavrusunu cep telefonuyla kaydetti

Ardahan-Şavşat kara yolunda sürücü, vaşak ve iki yavrusunu cep telefonuyla kaydettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ardahan-Şavşat kara yolunda seyreden sürücü, doğada dolaşan vaşak ve iki yavrusunu fark etti. Aracını durdurarak cep telefonuyla görüntülediği vaşaklar, kısa süre sonra gözden kayboldu.
ARDAHAN'da doğada dolaşan vaşak ile iki yavrusu, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Ardahan-Şavşat kara yolunda aracıyla seyir halinde olan Hakan Büyük, doğadan dolaşan vaşak ve iki yavrusuyla karşılaştı. Aracını durduran Büyük, bir süre dolanan vaşak ailesini cep telefonuyla kaydetti. Vaşakların bir süre sonra gözden kaybolduğu görüldü.
Kaynak: DHA
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