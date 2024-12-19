Ardahan Yolları Ulaşıma Açıldı

Kar ve tipi nedeniyle kapalı bulunan Ardahan- Göle ve Ardahan- Çıldır kara yolları ulaşıma açıldı.
Kent genelinde etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara yol açıyor.
Ardahan- Erzurum bağlantılı Ardahan-Göle kara yolunda karla mücadele çalışması yapıldı.
Karayolları 183. Şube Şefliği ekiplerinin çalışması sonucu, yolda ulaşım normale döndü.
Kontrollü şekilde açılan Ardahan-Çıldır kara yolunda ise küçük araçların geçişine izin veriliyor.
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