Ardanuç-Ardahan Karayolu'nda Çalışmalar Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ardanuç-Ardahan Karayolu'nda Çalışmalar Devam Ediyor

Ekipler, Ardanuç-Ardahan yolunu açmak için yoğun karla mücadele ediyor, 5 gün içinde tamamlanması hedefleniyor.

03.04.2025 22:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin Ardanuç- Ardahan Karayolu için çalışmalar devam ediyor

ARTVİN - Artvin'in Ardanuç ilçesi ile Ardahan'ı ilini birbirine bağlayan ve kar nedeniyle 25 Kasım 2024 tarihinde ulaşıma kapanan Ardanuç-Ardahan karayolunun ulaşıma açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Bölgede etkili olan kar ve tipi nedeniyle Ardanuç-Ardahan karayolunun 25 Kasım 2024 tarihinde ulaşıma kapanmasının ardından Karayolları 102. ve 183. Şube Şefliği ekipleri, yaklaşık 45 kilometrelik yolu açabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Çift yönlü çalışma yürüten ekipler, ağır kış şartlarına rağmen bölgedeki tüm zorluklara göğüs geriyor. Özellikle yüksek rakımlı geçitlerde kar kalınlığının 1,5 metreyi aşması, çalışmaların ilerlemesini güçleştiriyor.

Mart sonu itibariyle etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, yol açma çalışmalarının gecikmesine neden oldu. Çığ riski nedeniyle ekipler, belirli bölgelerde kontrollü müdahaleler gerçekleştiriyor. Karayolları ekipleri, özel donanımlı kar küreme araçları ve iş makineleriyle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yetkililer, 10 gündür devam eden çalışmaların 5 gün içinde tamamlanarak, yolun çift yönlü trafiğe açılmasının planlandığını belirtti. Ancak hava şartlarının olumsuz etkisiyle bu sürecin uzama ihtimalinin de bulunduğu vurgulandı.

Ekipler, bölge halkı ve sürücülere alternatif güzergahların kullanılmasını önerirken, yolun açılmasının ardından çığ riski ve zorlu hava koşullarına karşı dikkatli olunması gerektiğini hatırlattı.

Ardanuç-Ardahan karayolunun yeniden ulaşıma açılmasıyla birlikte, bölgedeki ulaşımın rahatlatılması ve uzun süredir kapalı olan yolun tekrar trafiğe kazandırılması hedefleniyor.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, 3-sayfa, Olaylar, Ardahan, Ardanuç, Güncel, Artvin, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ardanuç-Ardahan Karayolu'nda Çalışmalar Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Herkes onu konuşuyor Mourinho’nun Okan Buruk’a hareketi dünya basınında Herkes onu konuşuyor! Mourinho'nun Okan Buruk'a hareketi dünya basınında
Kaza yerinde güvenlik önlemi alan polise kamyonet çarptı Kaza yerinde güvenlik önlemi alan polise kamyonet çarptı
Altın fiyatları uçuşa geçti Altın fiyatları uçuşa geçti
Jose Mourinho gönderilecek iddiası: Kadro dışı veya hoca değişikliği bekliyorum Jose Mourinho gönderilecek iddiası: Kadro dışı veya hoca değişikliği bekliyorum
Hafzanur Sancaktutan’dan dudak uçuklatan dev anlaşma Hafzanur Sancaktutan'dan dudak uçuklatan dev anlaşma
Icardi’den derbi sonrası olay paylaşımlar Icardi'den derbi sonrası olay paylaşımlar
Para piyasaları tepetaklak Milyarlarca dolarlık kayıp Para piyasaları tepetaklak! Milyarlarca dolarlık kayıp
İngiltere’de Türk berber dükkanlarına kara para operasyonu İngiltere'de Türk berber dükkanlarına kara para operasyonu
İlk ziyaret Türkeş’in mezarına MHP lideri Bahçeli, bugün mesaisine başlıyor İlk ziyaret Türkeş'in mezarına! MHP lideri Bahçeli, bugün mesaisine başlıyor
Tavuk dönerden zehirlenenlerin sayısı 648’e çıktı Tavuk dönerden zehirlenenlerin sayısı 648'e çıktı
Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi iç çekişmelere sevk etmemek için aday olmayacağım Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi iç çekişmelere sevk etmemek için aday olmayacağım

00:04 İlk ziyaret Türkeş’in mezarına MHP lideri Bahçeli, bugün mesaisine başlıyor İlk ziyaret Türkeş'in mezarına! MHP lideri Bahçeli, bugün mesaisine başlıyor
22:33 Tavuk dönerden zehirlenenlerin sayısı 648’e çıktı Tavuk dönerden zehirlenenlerin sayısı 648'e çıktı
21:32 Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi iç çekişmelere sevk etmemek için aday olmayacağım Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi iç çekişmelere sevk etmemek için aday olmayacağım
20:26 Trump’ın gümrük vergileri ABD’ye pahalıya patladı Borsadaki 1 günlük kayıp öyle böyle değil Trump'ın gümrük vergileri ABD'ye pahalıya patladı! Borsadaki 1 günlük kayıp öyle böyle değil!
19:14 İlk “boykot“ anketinde Özgür Özel’e soğuk duş Çıkan sonuçlar dikkat çekici İlk "boykot" anketinde Özgür Özel'e soğuk duş! Çıkan sonuçlar dikkat çekici
09:21 Öğrencisi ile ilişkiye giren kadın öğretmen tutuklandı Öğrencisi ile ilişkiye giren kadın öğretmen tutuklandı
09:18 Dünyaca ünlü market zinciri online mağazasını kapatıyor Dünyaca ünlü market zinciri online mağazasını kapatıyor
09:13 İngiltere’de Türk berber dükkanlarına kara para operasyonu İngiltere'de Türk berber dükkanlarına kara para operasyonu
09:08 Para piyasaları tepetaklak Milyarlarca dolarlık kayıp Para piyasaları tepetaklak! Milyarlarca dolarlık kayıp
09:04 Icardi’den derbi sonrası olay paylaşımlar Icardi'den derbi sonrası olay paylaşımlar
08:32 Hafzanur Sancaktutan’dan dudak uçuklatan dev anlaşma Hafzanur Sancaktutan'dan dudak uçuklatan dev anlaşma
08:29 Jose Mourinho gönderilecek iddiası: Kadro dışı veya hoca değişikliği bekliyorum Jose Mourinho gönderilecek iddiası: Kadro dışı veya hoca değişikliği bekliyorum
08:26 Altın fiyatları uçuşa geçti Altın fiyatları uçuşa geçti
08:26 Kaza yerinde güvenlik önlemi alan polise kamyonet çarptı Kaza yerinde güvenlik önlemi alan polise kamyonet çarptı
08:21 Herkes onu konuşuyor Mourinho’nun Okan Buruk’a hareketi dünya basınında Herkes onu konuşuyor! Mourinho'nun Okan Buruk'a hareketi dünya basınında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2025 00:19:08. #7.13#
SON DAKİKA: Ardanuç-Ardahan Karayolu'nda Çalışmalar Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement