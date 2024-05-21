Arguvan'da 1. Yayla Pikniği düzenlendi - Son Dakika
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Arguvan'da 1. Yayla Pikniği düzenlendi

Arguvan\'da 1. Yayla Pikniği düzenlendi

Malatya'nın Arguvan ilçesinde Narmikan Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen '1. Yayla Pikniği' etkinliği, Çakmak Yaylası'nda gerçekleştirildi. Arguvan Belediye Başkanı Ersoy Eren'in de katıldığı etkinlikte, birlik, beraberlik ve kardeşlik dolu bir gün geçirildi. Programa belediye meclis üyeleri, dernek üyeleri ve davetliler de katıldı.

21.05.2024 14:19
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Malatya'nın Arguvan ilçesinde "1. Yayla Pikniği" etkinliği gerçekleştirildi.

Narmikan Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Malatya Temsilciliğince Çakmak Yaylası'ndaki program çok sayıda vatandaşın katılımıyla yapıldı.

Pikniğe katılan Arguvan Belediye Başkanı Ersoy Eren, programda, her zamanki gibi bugün de güzellik, birlik, beraberlik ve kardeşlik dolu bir günü daha hep beraber paylaştıklarını söyledi.

Eren, "Birliğimiz ve beraberliğimiz hiç bozulmasın. Piknik etkinliğinin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Mutlu ve güzel bir gün geçirmenizi temenni ediyor, hepinize saygılarımı sunuyorum." dedi.

Programa belediye meclis üyeleri, dernek üyelerinin yanı sıra çok sayıda davetli de katıldı.

Kaynak: AA

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