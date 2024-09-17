Arhavi Belediye Başkanı: Köy Yollarında Büyük Tahribat Yaşandı - Son Dakika
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Arhavi Belediye Başkanı: Köy Yollarında Büyük Tahribat Yaşandı

Artvin'in Arhavi ilçesinde şiddetli yağış sonrası köy yollarında tahribat oluştu. Ulaşıma kapalı olan 17 köy yolunda dolgu çalışmaları başlatıldı. Başkan Turgay Ataselim, yaşanan selin ardından durumun stabil olduğunu belirtti.

17.09.2024 19:43
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Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim: "Köy yollarımızda büyük tahribat var"

ARTVİN - Artvin'in Arhavi ilçesinde şiddetli yağış sonrası Kapisre Deresinin yükselmesiyle 17 köyü etkileyen Ortancalar karayolu çökerken, yolda dolgu çalışması başladı. Vatandaşlar ise yaşanan o anları anlattı.

Artvin'in Arhavi'nin ilçesi dün etkili olan şiddetli yağışlar sonrası yaşanan sel ve su taşkınlarını sonrası bazı köy yolları ulaşıma kapandı. Dereüstü, Üçler, A. Şahinler, Kireçlik, Kestanealan, Güneşli, Gürgencik, Dikyamaç, Ortacalar, Arılı, Küçükköy, Başköy, Yıldızlı, Dülgerli, Soğucak, Boyuncuk, Tepeyurt ve Kestanealan köylerinin ulaşıma kapandığı karayolu çökmesiyle ulaşıma kapandı. Kentte yağış devam ederken Devlet Su İşleri ekipleri Kapisre Deresinde çöken yolda dolgu çalışmalara başladı.

Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim yaptığı açıklamada, "Aldığımız resmi kaynakların verilerine göre metrekareye 198 kilogram yağış düştü. Bundan kaynaklı bir afet yaşadık. Devlet Su İşleri sayesinde olabilecek riskleri atlatmış olduk. Köy yollarımızda büyük tahribat var. Okullarımızda taşımacılık eğitimi 2 günlüğüne durdurulmuş halde. Fakat ilçemizde eğitime ara vermedik. Şehir merkezinde ufak tefek su taşkınları oldu ama büyük bir sıkıntımız yok. Maddi hasarımız da yok. Bütün kurumlar burada bütün ekipler burada . Olabilecek bütün ani müdahaleleri yapıyorlar. Süreç şuanda stabil durumda akşam 8'de kadar risk devam ediyor. İnşallah 2. bir afet yaşamazdan atlatacağız" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Hopa- Borçka karayolu üzerinde bulunan Sundura Deresinin taşmasıyla, Yanmış Köprü mevkide karayolunda çökme meydana geldi. Yol tek yönlü ulaşıma kapanırken, ekipler güvenlik önlemleri alarak çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Arhavi Belediye Başkanı: Köy Yollarında Büyük Tahribat Yaşandı - Son Dakika

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