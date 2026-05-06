Arhavi-Hopa-Sarp Devlet Yolu'nda heyelan nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.
Yamaçtan kopan taş ve kaya parçalarının sürüklenmesi sonucu yolun 33. kilometresi ulaşıma kapandı.
İhbar üzerine bölgeye Karayolları ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, araç kuyruğunun oluştuğu Arhavi-Hopa-Sarp Devlet Yolu'nun açılması için çalışma başlattı.
Heyelan sebebiyle park halindeki bir tır da hasar gördü.
Son Dakika › Güncel › Arhavi-Hopa-Sarp Yolu'nda Heyelan - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?