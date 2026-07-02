Arı Sokması Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Arı Sokması Sonucu Hayatını Kaybetti

Arı Sokması Sonucu Hayatını Kaybetti
02.07.2026 23:04
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Kastamonu'da arı sokması sonucu fenalaşan 67 yaşındaki Yaşar Oturak hastanede yaşamını yitirdi.

KASTAMONU'nun Cide ilçesinde kendisine ait bal arılarının sokması sonucu fenalaşan Yaşar Oturak (67), kaldırıldığı hastanede öldü.

Olay, Cide ilçesi Kasım Mahallesi'nde Bayraklı Sokak'ta meydana geldi. Arıcılık yapan Yaşar Oturak, kendisine ait bal arılarının sokmasının ardından fenalaştı. Yakınlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Cide Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Oturak, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Oturak'ın cenazesinin, hastanedeki işlemlerin ardından memleketi Azdavay ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Kastamonu, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Cide, Son Dakika

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