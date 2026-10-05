Arif Yılmaz, HÜDA PAR Ağrı İl Başkanlığına kongrede yeniden seçildi

Arif Yılmaz, HÜDA PAR Ağrı İl Başkanlığına kongrede yeniden seçildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
HÜDA PAR Ağrı İl Başkanlığı, 5. Olağan İl Kongresi'ni gerçekleştirdi. Kongrede Arif Yılmaz yeniden Ağrı İl Başkanlığına seçilirken etkinliğe HÜDA PAR Batman Milletvekili ve Parti Sözcüsü Serkan Ramanlı ile partililer katıldı.
HÜDA PAR Ağrı İl Başkanlığının 5. Olağan İl Kongresi yapıldı.
Partinin il kongresi, Kütür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Kongreye HÜDA PAR Batman Milletvekili ve Parti Sözcüsü Serkan Ramanlı ile partililer katıldı.
Konuşmaların ardından yapılan kongrede Ağrı İl Başkanlığına Arif Yılmaz yeniden seçildi.
Kaynak: AA
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