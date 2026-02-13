Arıkan'dan Bangladeş'e Tebrik Mektubu - Son Dakika
Arıkan'dan Bangladeş'e Tebrik Mektubu

13.02.2026 18:59
Mahmut Arıkan, Cemaat-i İslami liderine 2026 seçim sonuçları için tebrik mektubu gönderdi.

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, 2026 Genel Seçimlerinde elde edilen sonuçlar dolayısıyla Bangladeş Cemaat-i İslami lideri Dr. Şafikur Rahman'a hitaben tebrik mektubu yolladı. Arıkan tebrik mektubunda, seçim sürecinde ortaya konulan siyasi iradenin ve halk desteğinin Bangladeş açısından tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Arıkan, yürütülen kampanyanın kararlılık, disiplin ve güçlü teşkilat yapısıyla dikkat çektiğini belirterek, elde edilen sonucun yalnızca siyasi bir başarı değil, aynı zamanda halk iradesinin yeniden tahkim edilmesi anlamına geldiğini ifade etti. "Bangladeş halkı önemli bir demokratik süreci geride bırakmış, yeni bir dönemin kapısını aralamıştır" değerlendirmesinde bulundu.

Seçimlerin ardından oluşan yeni siyasi tabloyu değerlendiren Arıkan, Cemaat-i İslami'nin mecliste ana muhalefet konumuna yükselmesini stratejik ve tarihi bir başarı olarak nitelendirdi. Bu konumun, halkın taleplerini güçlü biçimde temsil etme ve demokratik kurumların yeniden inşasına öncülük etme sorumluluğunu beraberinde getirdiğini belirtti.

Arıkan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ortaya çıkan meclis aritmetiği beklentilerin tamamını yansıtmasa da, bu geçiş sürecinden ana muhalefet olarak çıkmak anıtsal bir kazanımdır. Bu konum, halkın gür sesi olma ve devrim ideallerini muhafaza etme noktasında büyük bir sorumluluk yüklemektedir."

Mesajında geçmiş dönemde yaşanan siyasi baskılara da değinen Arıkan, haksız uygulamalar sonucu hayatını kaybeden Cemaat-i İslami lider ve mensuplarını rahmet ve hürmetle andıklarını ifade etti. Bu fedakarlıkların, Bangladeş'teki demokratik uyanışın temel taşlarını oluşturduğunu vurguladı.

Saadet Partisi Lideri, "Canları pahasına ortaya konulan dirayet, sarsılmaz iman ve adalet mücadelesi, bugün gelinen demokratik sürecin tohumlarını yeşertmiştir" değerlendirmesinde bulundu.

Saadet Partisi'nin Bangladeş halkıyla dayanışma içinde olmaya devam edeceğini belirten Arıkan, iki ülke halkı arasındaki kardeşlik bağlarının güçlenerek süreceğini kaydetti. Seçimlerin Bangladeş için kalıcı bir demokratik ortamın ve müreffeh bir geleceğin başlangıcı olmasını temenni eden Arıkan, yeni dönemde siyasi mücadelenin hikmet, feraset ve başarıyla sürdürülmesi dileğinde bulundu.

Arıkan mesajını, "Bangladeş'in huzuru, istikrarı ve demokratik gelişimi için yürütülecek her yapıcı çabanın yanında olmaya devam edeceğiz" ifadeleriyle tamamladı.

Kaynak: ANKA

