Arıkan'dan Ramazan Mesajı

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Arıkan, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif'in başta aziz milletimiz olmak üzere tüm İslam aleminin ve insanlığın; barış, huzur ve saadetine vesile olmasını temenni ediyorum. Hayırlı Ramazanlar." ifadesini kullandı.