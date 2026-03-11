(ANKARA) – Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Guillaume Scheurer ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Görüşmeye ilişkin Saadet Partisi'nden yapılan açıklama şöyle:
"İsviçre Büyükelçisi Guillaume Scheurer ve beraberindeki heyet, Genel Başkanımız Mahmut Arıkan'ı ziyaret etti."
Son Dakika › Güncel › Arıkan, İsviçre Büyükelçisini Ağırladı - Son Dakika
