Arjantin Devlet Başkanı Milei\'ye karşı protesto

BUENOS Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te yeni seçilen Devlet Başkanı Javier Milei hükümetine karşı ilk protesto gerçekleştirildi.

Ülkede, binlerce kişi, Milei'nin hükümetinin "tasarruf ve Arjantin pesosunu devalüe etme" kararını protesto etmek amacıyla sokaklara döküldü.

Başkent Buenos Aires'teki sembolik Mayıs Meydanı'na (Plaza de Mayo) yürüyen göstericiler, ülkedeki ticaret birliklerine "genel greve gitmeleri" çağrısında bulundu.

Yeni hükümete karşı ilk kez düzenlenen protestoda, polis 2 kişiyi gözaltına aldı.

Ülkenin Güvenlik Bakanı Patricia Bullrich, basına yaptığı açıklamada "kamu düzeninin korunması" amacıyla sokakları kapatan göstericilere "ceza verilmesine ilişkin protokolü" duyurdu.

Arjantin'de hükümetin, pesoyu dolar karşısında yüzde 54 oranında devalüe edeceği ve enerji ile ulaşımdaki sübvansiyonları da azaltacağı bildirilmişti.

Arjantin Devlet Başkanı Milei'nin Ekonomi Bakanı Luis Caputo, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ciddi mali krizle boğuştuklarını ve bunun aşılması için bir takım önlemleri devreye aldıklarını belirtmişti.