 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Arjantin Devlet Başkanı Milei'ye karşı protesto - Son Dakika
Üye Girişi

Arjantin Devlet Başkanı Milei'ye karşı protesto

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te yeni seçilen Devlet Başkanı Javier Milei'nin hükümetine karşı yapılan ilk protesto gerçekleştirildi. Binlerce kişi, hükümetin tasarruf ve Arjantin pesosunu devalüe etme kararını protesto etmek amacıyla sokaklara döküldü. Göstericiler, Mayıs Meydanı'na yürüyerek ticaret birliklerine genel greve gitmeleri çağrısında bulundu. Protestoda 2 kişi gözaltına alındı.

Arjantin Devlet Başkanı Milei\'ye karşı protesto
21.12.2023 - 11:13,
Abone Ol

BUENOS Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te yeni seçilen Devlet Başkanı Javier Milei hükümetine karşı ilk protesto gerçekleştirildi.

Ülkede, binlerce kişi, Milei'nin hükümetinin "tasarruf ve Arjantin pesosunu devalüe etme" kararını protesto etmek amacıyla sokaklara döküldü.

Başkent Buenos Aires'teki sembolik Mayıs Meydanı'na (Plaza de Mayo) yürüyen göstericiler, ülkedeki ticaret birliklerine "genel greve gitmeleri" çağrısında bulundu.

Yeni hükümete karşı ilk kez düzenlenen protestoda, polis 2 kişiyi gözaltına aldı.

Ülkenin Güvenlik Bakanı Patricia Bullrich, basına yaptığı açıklamada "kamu düzeninin korunması" amacıyla sokakları kapatan göstericilere "ceza verilmesine ilişkin protokolü" duyurdu.

Arjantin'de hükümetin, pesoyu dolar karşısında yüzde 54 oranında devalüe edeceği ve enerji ile ulaşımdaki sübvansiyonları da azaltacağı bildirilmişti.

Arjantin Devlet Başkanı Milei'nin Ekonomi Bakanı Luis Caputo, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ciddi mali krizle boğuştuklarını ve bunun aşılması için bir takım önlemleri devreye aldıklarını belirtmişti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Buenos Aires, Arjantin, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arjantin Devlet Başkanı Milei'ye karşı protesto - Son Dakika


11:21
Motorine okkalı zam geliyor Motorine okkalı zam geliyor
11:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan 65 bin lira tazminat kazandı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan 65 bin lira tazminat kazandı
11:13
Dolar/TL 29,12'den tamamladı, Euro ve Sterlin ne kadar? Fed faiz indirimine ne zaman başlayacak? Gözler Merkez Bankası'nda. Piyasalar veri akışına odaklandı. Dolar/TL 29,12'den tamamladı, Euro ve Sterlin ne kadar? Fed faiz indirimine ne zaman başlayacak? Gözler Merkez Bankası'nda. Piyasalar veri akışına odaklandı.
11:13
Naci Görür, İBB adayı mı oluyor? İmamoğlu'na rakip olacağı iddialarına yanıt verdi Naci Görür, İBB adayı mı oluyor? İmamoğlu'na rakip olacağı iddialarına yanıt verdi
11:11
'Beni hamileyken ortada mı bırakacaksın?' diye bağıran kadına tekme attı "Beni hamileyken ortada mı bırakacaksın?" diye bağıran kadına tekme attı
11:08
İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan partisinden istifa etti İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan partisinden istifa etti
11:03
Yeni yılda asgari ücretle birlikte birçok kalemde değişiklik olacak Yeni yılda asgari ücretle birlikte birçok kalemde değişiklik olacak
10:47
Acun Ilıcalı: Adnan Oktar Örgütünden Ayrıldım Acun Ilıcalı: Adnan Oktar Örgütünden Ayrıldım

Son Dakika
11:21 Motorine okkalı zam geliyor
11:13 Dolar/TL 29,12'den tamamladı, Euro ve Sterlin ne kadar? Fed faiz indirimine ne zaman başlayacak? Gözler Merkez Bankası'nda. Piyasalar veri akışına odaklandı.
11:13 Naci Görür, İBB adayı mı oluyor? İmamoğlu'na rakip olacağı iddialarına yanıt verdi
11:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan 65 bin lira tazminat kazandı
11:11 "Beni hamileyken ortada mı bırakacaksın?" diye bağıran kadına tekme attı
11:08 İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan partisinden istifa etti
11:03 Yeni yılda asgari ücretle birlikte birçok kalemde değişiklik olacak
10:47 Acun Ilıcalı: Adnan Oktar Örgütünden Ayrıldım
10:46 Roman Abramoviç, İstanbul'da gittiği mekanda personeli ihya etti
10:45 Altının gram fiyatı 1.908 liradan işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2023 12:40:06. #1.12#
SON DAKİKA: Arjantin Devlet Başkanı Milei'ye karşı protesto - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement