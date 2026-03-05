Ak Partili Arnavutköy Belediyesi Borcunu Cami ve Parklarla Kapattı - Son Dakika
Ak Partili Arnavutköy Belediyesi Borcunu Cami ve Parklarla Kapattı

05.03.2026 18:29  Güncelleme: 19:21
AK Partili Arnavutköy Belediyesi, mali borçları karşılığında dokuz adet taşınmazını Maliye'ye devretti. Devredilen taşınmazlar arasında camiler, aile sağlığı merkezi ve park bulunuyor.

Haber: Oktay YILDIRIM

(İSTANBUL) - AK Partili Arnavutköy Belediyesi malik ve hissedarı olduğu dokuz adet taşınmazı belediye ve bağlı şirketlerinin borçları karşılığında Maliye'ye devretti. AK Partili Belediye'nin Maliye'ye devrettiği taşınmazlardan ikisinin üzerinde cami, birinin üzerinde aile sağlığı merkezi ve Şakayık Parkı bulunuyor.

AK Partili Belediyeler borçlarını, çeşitli taşınmaz devir veya satışlarla silmeye devam ediyor. Son olarak AK Partili Arnavutköy Belediyesi, belediye ve şirketlerinin borçlarına karşılık dokuz adet taşınmazı Maliye Hazinesi'ne devretmek için harekete geçti.

Konuyla ilgili hazırlanan ve Arnavutköy Belediye Meclisi'ne sunulan teklife ait komisyon raporunda şu ifadeler yer aldı:

"Müdürlük teklifi incelenmiş olup aşağıdaki tabloda belirtilen belediyemizin malik ve hissedar olduğu toplam 9 adet taşınmazın, belediyemizin ve belediyemize bağlı iştiraklerimizin borçlarına karşılık trampa ve mahsup edilmesi işlemlerinde kullanılması amacıyla kamu kurumlarına devri 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un ilgili maddeleri uyarınca komisyonlarımızca uygun görülmüştür. Meclisimizin onayına arz olunur."

CHP'li Meclis üyelerinin ret oyu vermesi nedeniyle teklif oy çokluğuyla Meclis'ten geçti. AK Partili Belediyenin borçlarına karşılık Maliye'ye devrettiği taşınmazlar arasında Deliklikaya Merkez Cami ile Tayakadın Merkezi Cami, Vefa Aile Sağlık Merkezi ile Şakayık Parkı bulunuyor.

Kaynak: ANKA

