Arnavutköy\'de Feci Kaza

Arnavutköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırımdaki ağaca çarparak takla attı. Kameralara yansıyan kazada otomobil sürücüsü hafif yaralandı.

Kaza, saat 08.51 sıralarında Arnavutköy Sokullu Mehmet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırıma çıktı, ardından kaldırımda bulunan ağaca çarparak takla attı. Kazada araç sürücüsü hafif sıyrıklarla yaralanırken, çevredeki esnaf ve vatandaşlar hemen yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KAZA KAMERADA

Öte yandan kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza sonrası cadde bir süre trafiğe kapatılırken, takla atan otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.