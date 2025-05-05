Arnavutköy\'de Kaza: Şantiye Bekçisi Yaralandı

ARNAVUTKÖY'de gece saatlerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki şantiyenin bekçisine çarptıktan sonra, şantiye alanına uçtu. Kazada bekçi yaralandı.

Olay gece saatlerinde Haraççı Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü Süleyman Batur'un direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki şantiyenin bekçisi Muhammet Kılıçkara'ya çarptıktan sonra, şantiye alanına uçtu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Kazada yaralanan şantiye bekçisi ve otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Yaşanan kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.