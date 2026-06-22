Şehit babaları ve gazilere Babalar Günü programı - Son Dakika
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Şehit babaları ve gazilere Babalar Günü programı

22.06.2026 20:44
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Arnavutköy Kaymakamlığı, Belediyesi ve Aile Bakanlığı iş birliğiyle şehit babaları, gaziler ve yaşlılar için İmrahor Mesire Alanı'nda Babalar Günü programı düzenlendi. Etkinlikte ikram, müzik ve Manevi Evlat Projesi kapsamında kuşaklar buluştu.

Arnavutköy Kaymakamlığı, Arnavutköy Belediyesi ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü iş birliğiyle şehit babaları ve gaziler için "Babalar Günü" programı düzenlendi.

Arnavutköy Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünün koordinasyonunda gerçekleştirilen program, İmrahor Mesire Alanı'nda yapıldı.

Programa, İstanbul Vali Yardımcısı ve Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, Arnavutköy Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Ersan Gül, şehit babaları, gaziler, Darülaceze sakinleri ile yaşlı ve engelli merkezlerinden hizmet alan vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte, katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu, müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Program kapsamında Manevi Evlat Projesi'nde yer alan gönüllü gençler de büyükleriyle bir araya geldi.

Şehit babaları, gaziler ve yaş almış vatandaşların aynı sofrada buluştuğu programda, kuşaklar arasında gönül bağı kuruldu. Katılımcılar programda hem keyifli vakit geçirdi hem de geçmişten bugüne uzanan hatıralarını paylaşma fırsatı buldu.

Vali Yardımcısı Hersanlıoğlu, programın ardından yaptığı açıklamada, büyüklerin bilgi ve tecrübelerinin gelecek nesillere aktarılmasının önemine değinerek, tüm babaların Babalar Günü'nü kutladı.

Belediye Başkanı Candaroğlu ise yaşlılar, gaziler ve şehit ailelerinin toplumun en önemli değerleri arasında yer aldığını belirterek, her zaman yanlarında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Arnavutköy Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Gül ise büyüklerin bilgi, tecrübe ve hayat birikimlerinin gelecek nesillere yol gösterdiğini kaydederek, yılın yalnızca bir gününde değil her zaman yanlarında olmaya gayret ettiklerini söyledi.

Program, katılımcılara hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şehit babaları ve gazilere Babalar Günü programı - Son Dakika

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