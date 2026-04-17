Arnavutköy'de Yatırımlar Açılış Töreni
Arnavutköy'de Yatırımlar Açılış Töreni

17.04.2026 22:25
Arnavutköy'de sosyal yaşam, spor ve eğitim yatırımları açılışı yapıldı. Yeni tesisler hizmete girdi.

Arnavutköy'de sosyal yaşam, spor ve eğitim alanlarına yönelik yatırımlar kapsamında toplu açılış ve temel atma töreni yapıldı.

Arnavutköy Belediyesi tarafından hayata geçirilen Vadipark Sosyal Tesisi, ARFİT Spor Merkezi ve ArnaÇocuk Anaokulu'nun açılışı ile Vadipark Spor ve Yaşam Merkezi'nin temelinin atılması dolayısıyla Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde tören düzenlendi.

Törende konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Arnavutköy'de son iki yılda hayata geçirilen yatırımlarla ilçede önemli bir dönüşüm yaşandığını belirtti.

Özdemir, ilçede sosyal tesislerden spor alanlarına, eğitim yatırımlarından yaşam alanlarına kadar birçok başlıkta hizmetlerin vatandaşların kullanımına sunulduğunu ifade etti.

Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu ise ilçede çalışmaların insan odaklı belediyecilik anlayışıyla sürdürüldüğünü belirterek, sosyal tesisler, spor ve eğitim yatırımlarıyla Arnavutköy'ü daha yaşanabilir bir ilçe haline getirmek için çalıştıklarını söyledi.

Vadipark Sosyal Tesis'in 1060 metrekarelik alanda 214 kişilik kapasitesiyle hizmet vereceğini aktaran Candaroğlu, tesiste çocuk oyun alanı, bebek bakım odası ve mescit bulunacağını belirtti.

Candaroğlu, kadınlara özel olarak tasarlanan ARFİT Vadipark Spor Merkezi'nin 300 metrekarelik alana kurulduğunu ve merkezde profesyonel antrenörler eşliğinde kardiyo ve fonksiyonel antrenman imkanlarının sunulduğunu kaydetti.

Gelişim odaklı eğitim modeliyle tasarlanan ArnaÇocuk Anaokulu'nun ise 4 sınıf ve 80 öğrenci kapasitesiyle hizmet vereceğini anlatan Candaroğlu, Vadipark Spor ve Yaşam Merkezi'nin 50 bin metrekarelik alan üzerinde inşa edileceğini, projede kapalı tenis kortu, voleybol ve basketbol sahaları, buz pisti, yürüyüş yolları ve peyzaj alanlarının yer alacağını bildirdi.

Törene, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Halis Dalkılıç ve Seda Gören Bölük ile Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Arnavutköy Belediyesi, Yerel Haberler, Güncel, Spor, Son Dakika

Arif Güran adliye önünde isyan etti: Narin’in vebali bu toplumun üstündedir Arif Güran adliye önünde isyan etti: Narin'in vebali bu toplumun üstündedir
Uzmanlar, dijital platformların şiddeti normalleştirme riski taşıdığını belirtiyor Uzmanlar, dijital platformların şiddeti normalleştirme riski taşıdığını belirtiyor
Yaylada bulunan çifte cesedin ardından altın çıktı Yaylada bulunan çifte cesedin ardından altın çıktı
Saldırganın nasıl etkisiz hale getirildiğini rehber öğretmeni anlattı Saldırganın nasıl etkisiz hale getirildiğini rehber öğretmeni anlattı
SGK’ye 100 sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alınacak SGK'ye 100 sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alınacak
Takside çıkan tartışmada arkadaşını tabanca ile vurdu Takside çıkan tartışmada arkadaşını tabanca ile vurdu

22:25
Gülistan Doku dosyasında Tunceli karıştı: “Katil” sloganları yükseldi
Gülistan Doku dosyasında Tunceli karıştı: “Katil” sloganları yükseldi
22:08
Fenerbahçe, 10 kişi kalan Çaykur Rizespor karşısında 908’de yıkıldı
Fenerbahçe, 10 kişi kalan Çaykur Rizespor karşısında 90+8'de yıkıldı
22:01
ABD’de dev dolu felaketi: Araçların camları bile kırıldı
ABD’de dev dolu felaketi: Araçların camları bile kırıldı
21:19
Ünlü şarkıcı Simge Sağın’ın test sonucu belli oldu
Ünlü şarkıcı Simge Sağın’ın test sonucu belli oldu
21:04
Gülistan Doku soruşturmasında itirafçı olan Gökhan Ertok’un ifadesi ortaya çıktı: Vali beni kandırıp, kullandı
Gülistan Doku soruşturmasında itirafçı olan Gökhan Ertok'un ifadesi ortaya çıktı: Vali beni kandırıp, kullandı
20:39
Trump’tan Netanyahu’ya rest üstüne rest: Buna izin vermeyeceğim
Trump'tan Netanyahu'ya rest üstüne rest: Buna izin vermeyeceğim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 22:42:51.
Advertisement
