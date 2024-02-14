Arnavutluk, İran destekli bir grup tarafından yapılan siber saldırıyı suçladı

Arnavutluk Ulusal Elektronik Belgelendirme ve Siber Güvenlik Kurumu (AKCESK), Arnavutluk İstatistik Enstitüsüne (INSTAT) 1 Şubat'ta yapılan siber saldırı nedeniyle İran destekli bir grubu suçladı.
AKCESK'ten yapılan yazılı açıklamada, "INSTAT'a yönelik siber saldırının 'Homeland Justice' adıyla bilinen ve daha önce de ülkede siber saldırılarda bulunan İran destekli bir saldırı grubu tarafından gerçekleştirildiği" belirtildi.
Kuruma bağlı uzmanların potansiyel tehditleri tespit ederek, siber saldırıdan etkilenen sunucularda tarama gerçekleştirdiği kaydedilen açıklamada, kendilerine destek sunan uluslararası müttefikleriyle de işbirliği içerisinde oldukları aktarıldı.
Yürütülen çalışmalar ve işbirliği sonucunda ülkenin kritik altyapısına benzer saldırıların engellendiği vurgulanan açıklamada, Wiper (Silici) olarak bilinen siber saldırının verileri silme ve cihazlara erişimi amaçladığı, bu doğrultuda yayılan bilgisayar virüsünün 40 bilgisayarı etkilediği ve bunlardan 6'sında veri silmeyi başardığı bildirildi.
Geçen yılın sonunda Arnavutluk Meclisinin de benzer bir siber saldırı altında kaldığı duyurulmuş ancak veri kaybı yaşanmadığı açıklanmıştı.
Arnavutluk'ta son aylarda aralarında telekomünikasyon hizmetleri veren şirketler de dahil olmak üzere farklı kurumlar da siber saldırıların hedefi olmuştu.
Temmuz ve Eylül 2022'de, Arnavutluk makamları ülkenin büyük bir siber saldırının hedefi olduğunu, bunun "İran tarafından yönetildiği ve desteklendiği" ifade edilmişti.
Bu gelişmeler doğrultusunda Arnavutluk, Eylül 2022'de dijital altyapılarına gerçekleştirilen siber saldırı eylemine cevap olarak İran ile diplomatik ilişkilerin kesilmesine karar vermişti.???????
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