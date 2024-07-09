Arnavutluk'ta Bulqiza kentinde toplu gıda zehirlenmesi yaşandı

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TİRAN, 9 Temmuz (Xinhua) -- Arnavutluk'un kuzeydoğusundaki Bulqiza kentinde toplu gıda zehirlenmesi yaşandı.

Yerel basında çıkan haberlerde, 80'den fazla kişinin tanımlanamayan bir maddeden zehirlendiği ve semptomları olan kişilerin Pazartesi günü hastanelere başvurmaya devam ettiği belirtildi.

İlk olarak Cumartesi günü bildirilen zehirlenme vakalarında genellikle karın ağrısı, kusma ve halsizlik belirtileri görüldü.

Yerel yetkililer su kirliliğinin zehirlenmeye neden olabileceğinden şüphelense de yapılan testlerde herhangi bir bakteriyel kontaminasyona rastlanmadı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.