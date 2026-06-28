Tiran'da 29 gündür Trump'a yakın turizm projesi protesto ediliyor - Son Dakika
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Tiran'da 29 gündür Trump'a yakın turizm projesi protesto ediliyor

Tiran\'da 29 gündür Trump\'a yakın turizm projesi protesto ediliyor
28.06.2026 22:06
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Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Avlonya (Vlora) kentindeki Zvernec bölgesinde yapılması planlanan turizm projesine karşı başlatılan gösteriler devam ediyor.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Avlonya (Vlora) kentindeki Zvernec bölgesinde yapılması planlanan turizm projesine karşı başlatılan gösteriler devam ediyor.

Tiran'da "Arnavutluk satılık değildir" sloganıyla düzenlenen gösterilerin 29. gününde çok sayıda kişi, İskender Bey Meydanı'nda toplandı.

Göstericiler, çeşitli pankart ve dövizler taşıyarak protesto gösterisinde bulundu.

Uzun zamandır süren gösteride, Zvernec'teki bir sahilin ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ile damadı Jared Kushner'le bağlantılı olduğu öne sürülen turizm projesi kapsamında satılması protesto edildi.

Arnavutluk bayraklarıyla Ulus Şehitleri Bulvarı'ndaki Başbakanlık binasına da yürüyen göstericiler, konuşmalar sonrasında Tiran sokaklarında yürüyüş yaptı.

Başbakan Rama, "projenin Trump ailesine ait olduğu" iddialarını reddetmişti

Arnavutluk basınındaki haberlerde, Arnavutluk Özel Savcılığının söz konusu projeye ilişkin soruşturma başlattığı bildirilmişti.

Başbakan Edi Rama ise CNN'e yaptığı açıklamada, Zvernec'teki projenin Trump ailesine ait olduğu yönündeki iddiaları reddetmişti.

30 Mayıs'ta başlayan ve binlerce kişinin katıldığı gösterilerin 4'üncü gününde, polis göstericilere tazyikli suyla müdahale etmişti.

Kushner'le bağlantılı olduğu öne sürülen projenin maliyetinin yaklaşık 4 milyar dolar olacağı ifade ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tiran'da 29 gündür Trump'a yakın turizm projesi protesto ediliyor - Son Dakika

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