Arnavutluk'tan Kosova'ya Destek Mesajı - Son Dakika
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Arnavutluk'tan Kosova'ya Destek Mesajı

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Arnavutluk, Kosova'nın bağımsızlığı ve egemenliği konusunda kararlılık gösterdiğini duyurdu.

Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı, Kosova'nın egemenliği, bağımsızlığı ve Avrupa-Atlantik ailesindeki haklı yeri konusu üzerinde kararlılıkla durduklarını bildirdi.

Bakanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, Sırbistan'a ziyareti sırasında "ülkesinin Kosova konusundaki politikasının değişmediği" yönündeki açıklamalarına tepki gösterildi.

Zelenskiy'nin Sırbistan ziyaretinin önemli olduğu vurgulanan paylaşımda, diyaloğun, özellikle de zor soruların açıklık, sorumluluk ve tarih bilinciyle ele alınmasına alan açtığında her zaman memnuniyetle karşılandığına işaret edildi.

Paylaşımda, "Arnavutluk, Ukrayna'nın egemenliği, bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve Avrupa geleceği için kararlı bir şekilde durduğu ve durmaya devam edeceği gibi, Kosova'nın egemenliği, bağımsızlığı ve Avrupa-Atlantik ailesindeki haklı yeri konusu üzerinde aynı kararlılıkla duruyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kosova ile başka herhangi bir uluslararası durum arasında paralellik kurmaya veya eşdeğerlik oluşturmaya yönelik her türlü girişimin yanlış, fırsatçı ve son derece yanıltıcı olduğu belirtilen paylaşımda, "Kosova meselesi, kendine özgü tarihsel, siyasi ve hukuki temellere dayanmaktadır. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığı ise tamamen farklı bir meseledir." ifadeleri kullanıldı.

"Batı Balkanlar bugün her zamankinden daha fazla olumlu enerjiye ihtiyaç duyuyor"

Paylaşımda, barışçıl, istikrarlı ve Avrupalı bir Batı Balkanlar için Kosova'nın bağımsızlığının gerçeğinin ve geri döndürülemezliğinin kabul edilmesi gerektiğine işaret edilerek, Kosova'nın bağımsızlığının bölgesel istikrara katkıda bulunduğu ve sınırların güç kullanılarak değiştirilmediği, halkların ve toplulukların geleceklerini barış ve güvenlik içinde belirleyebildiği bir geleceğin parçası olduğu kaydedildi.

Arnavutluk'un, Sırbistan ve Kosova'nın ortak bir Avrupa geleceğinde yer alması gerektiğini kararlılıkla savunduğu bildirilen paylaşımda, ilişkilerin normalleşmesinin ve nihayetinde karşılıklı tanımaya ulaşılmasının Sırbistan'ı zayıflatmayacağının altı çizildi.

Paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Batı Balkanlar bugün belki de her zamankinden daha fazla bu olumlu enerjiye ihtiyaç duyuyor. Devlet Başkanı Zelenskiy'nin Sırbistan ziyareti, her şeyden önce Ukrayna'nın çıkarlarını ilerletmektedir. Bu hem anlaşılabilir hem de meşrudur."

Zelenskiy dün Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, mevkidaşı Aleksandar Vucic ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında Ukrayna'nın Kosova konusundaki politikasının değişmediğini söylemişti.

Ukrayna, 2008'de bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı tanımıyor.

Kaynak: AA

Dış Politika, Kosova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arnavutluk'tan Kosova'ya Destek Mesajı - Son Dakika

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