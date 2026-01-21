Arsuz Belediye Başkanı Üstün, Karagöz Mahallesi'nde Vatandaşlar ile Buluştu

(HATAY) - Arsuz Belediye Başkanı Arsuz Belediye Başkanı Sami Üstün , Karagöz Mahallesi'nde vatandaşlar ile bir araya geldiği buluşmada, hayata geçirilmesi planlanan çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Üstün, Karagöz Mahallesi'nde vatandaşlar ile buluştu. Mahalle ziyaretinde özellikle köy yaşamının sosyal ihtiyaçlarına dikkati çeken Üstün, düğün, tören ve merasimlerin daha rahat ve düzenli şekilde yapılabilmesi için meydan düzenlemelerine tüm mahallelerde büyük önem verdiklerini dile getirdi. Üstün, düzenlemelerle alanın yalnızca belirli günlerde değil, yıl boyunca mahalle sakinlerinin kullanımına açık bir sosyal alan haline geleceği kaydetti.

Mahalle kültürünü koruyan ve güçlendiren çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Üstün, bu tür projelerin hem sosyal birlikteliği artıracağını hem de mahalle yaşamına değer katacağını söyledi.

Ziyaret sırasında mahalle sakinlerinin görüş ve taleplerini de dinleyen Üstün, Arsuz'un her mahallesinde olduğu gibi Karagöz Mahallesi'nde de planlı, kararlı ve sürdürülebilir hizmet anlayışıyla çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.