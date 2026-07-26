Arsuz\'da Boğulma Faciası!

Hatay'ın Arsuz ilçesinde denize giren genç boğuldu.

Alınan bilgiye göre, yüzmek için Gözcüler Plajı'nda denize giren Emrullah Bayraktar (17) bir süre sonra gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sahil güvenlik ekiplerince sudan çıkarılan Bayraktar, ambulansla kaldırıldığı Arsuz Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.