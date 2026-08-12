Ortalığı sallayan kare! Gerçek bambaşka çıktı - Son Dakika
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Ortalığı sallayan kare! Gerçek bambaşka çıktı

Ortalığı sallayan kare! Gerçek bambaşka çıktı
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Cristiano Ronaldo'nun düğününden olduğu iddiasıyla paylaşılan ve dünyaca ünlü futbolcuları aynı karede gösteren fotoğraf binlerce beğeni ve etkileşim aldı. Lionel Messi, Erling Haaland, Kylian Mbappe, Harry Kane ve Mohamed Salah gibi yıldızların da yer aldığı görüntünün gerçeği yansıtmadığı, yapay zeka yardımıyla oluşturulduğu belirtildi.

Cristiano Ronaldo'nun düğününe ait olduğu iddiasıyla paylaşılan fotoğrafta futbol dünyasının çok sayıda yıldızının aynı ortamda bulunduğu görülüyor. Görüntüde Lionel Messi, Erling Haaland, Kylian Mbappe, Harry Kane ve Mohamed Salah gibi dünyaca ünlü futbolcuların yer aldığı görülüyor.

BİNLERCE BEĞENİ VE ETKİLEŞİM ALDI

Dünyaca ünlü futbolcuları Ronaldo'nun düğününde bir araya gelmiş gibi gösteren fotoğraf, binlerce beğeni ve etkileşim aldı. İlk bakışta gerçek bir düğün fotoğrafını andıran kare, kısa sürede çok sayıda kullanıcıya ulaştı.

Ortalığı sallayan kare! Gerçek bambaşka çıktı

GERÇEK BAMBAŞKA ÇIKTI

Ancak fotoğraftaki yıldızların Ronaldo'nun düğününe katılmadığı belirtildi. Söz konusu karenin de düğünde çekilmiş gerçek bir toplu fotoğraf olmadığı ortaya çıktı. Fotoğraftaki kişilerin gerçek görüntülerinden yararlanıldığı ancak isimlerin yapay zeka yardımıyla aynı karede bir araya getirildiği belirtildi.

Ortalığı sallayan kare! Gerçek bambaşka çıktı

YAPAY ZEKA İLE RONALDO'NUN DÜĞÜNÜNDE BULUŞTULAR

Ortaya çıkan görüntüde futbol dünyasının yıldızları, Cristiano Ronaldo'nun düğününde birlikte poz vermiş gibi gösterildi. Gerçekte ise Messi, Haaland, Mbappe, Kane ve Salah'ın da aralarında bulunduğu isimlerin söz konusu düğünde böyle bir toplu fotoğraf çektirmediği belirtildi.

Cristiano Ronaldo, Erling Haaland, Mohamed Salah, Kylian Mbappe, Lionel Messi, Yapay Zeka, Harry Kane, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ortalığı sallayan kare! Gerçek bambaşka çıktı - Son Dakika

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