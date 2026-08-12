MHP 'Yasa kapsamında' dedi, Demirtaş'ın tahliyesi için tarih verildi - Son Dakika
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MHP 'Yasa kapsamında' dedi, Demirtaş'ın tahliyesi için tarih verildi

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Meclis'te iktidar ve muhalefetin geniş mutabakatıyla kabul edilen "Çerçeve Yasa"nın yankıları sürerken, tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın durumu siyasette günün en çok tartışılan konusu oldu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın açıklamalarıyla alevlenen süreçte, DEM Parti kulisleri tahliye için eylül ayına işaret ediyor.

“Terörsüz Türkiye” süreci kapsamında hazırlanan ve TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen çerçeve yasa, suça karışmamış örgüt mensuplarının topluma kazandırılmasını, hukuki statülerin netleştirilmesini ve dönüş mekanizmalarının sağlam bir yasal zemine oturtulmasını amaçlıyor. Düzenlemenin kabul edilmesinin hemen ardından, cezaevinde bulunan siyasetçilerin bu yasadan nasıl etkileneceği kamuoyunun bir numaralı gündem maddesi haline geldi.

MHP'Lİ FETİ YILDIZ: YASA KAPSAMINDA

Bu süreçte en çok merak edilen isimlerin başında gelen eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın hukuki statüsüyle ilgili en net ve çarpıcı açıklama ise MHP cephesinden geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın, "Selahattin Demirtaş yasa kapsamında" şeklindeki ifadeleri Ankara kulislerinde bomba etkisi yarattı.

DEM PARTİ KULİSLERİNDE 'EYLÜL' BEKLENTİSİ

MHP'li Yıldız'ın sürecin seyrini değiştirebilecek bu kritik çıkışının ardından, gözler Demirtaş'ın olası tahliye takvimine çevrildi. Çerçeve yasanın getirdiği yeni hukuki zemin, DEM Parti cephesinde de hareketliliğe neden oldu. Parti kulislerinden sızan bilgilere göre; yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte işletilecek olan hukuki prosedürlerin ardından, Selahattin Demirtaş'ın en geç önümüzdeki eylül ayında serbest bırakılmasının beklendiği yüksek sesle konuşulmaya başlandı.

Halkların Demokratik Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Selahattin Demirtaş, Feti Yıldız, DEM Parti, Güncel, Gündem, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Gündem MHP 'Yasa kapsamında' dedi, Demirtaş'ın tahliyesi için tarih verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Aykut Kalkan Aykut Kalkan:
    Bu ülkeye acil bir Atatürk lazım. 27 20 Yanıtla
    Hakim ATMACA Hakim ATMACA:
    Kim olduğu belli Türkler onu yeni yeni tanıyo 4 5
  • veysi ekin veysi ekin:
    Hadi inşallah başkan demirtaş a özgürlük diliyorum ailesine bir an önce kavuşması dileğiyle selamlarımı gönderiyorum 18 17 Yanıtla
  • qpvf786zkb qpvf786zkb:
    büyük lider 14 16 Yanıtla
    Yunus Durak Yunus Durak:
    İşte sonuç bu söz yetiyor, millet arasında uçurumlar derinleşiyor, ilerki günler daha kaotik olacak. Hiçbir örgüt özellikle ortadoğuda yapılanmış örgütler silahı bırakmaz çünkü silah omların sigortasıdır. 4 5
  • Hakkı Bulut Hakkı Bulut:
    hayırlısı 4 gözle bekliyoruz 11 11 Yanıtla
  • Saim Öner Saim Öner:
    kral geliyor 4 11 Yanıtla
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