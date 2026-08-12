MHP 'Yasa kapsamında' dedi, Demirtaş'ın tahliyesi için tarih verildi

“Terörsüz Türkiye” süreci kapsamında hazırlanan ve TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen çerçeve yasa, suça karışmamış örgüt mensuplarının topluma kazandırılmasını, hukuki statülerin netleştirilmesini ve dönüş mekanizmalarının sağlam bir yasal zemine oturtulmasını amaçlıyor. Düzenlemenin kabul edilmesinin hemen ardından, cezaevinde bulunan siyasetçilerin bu yasadan nasıl etkileneceği kamuoyunun bir numaralı gündem maddesi haline geldi.

MHP'Lİ FETİ YILDIZ: YASA KAPSAMINDA

Bu süreçte en çok merak edilen isimlerin başında gelen eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın hukuki statüsüyle ilgili en net ve çarpıcı açıklama ise MHP cephesinden geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın, "Selahattin Demirtaş yasa kapsamında" şeklindeki ifadeleri Ankara kulislerinde bomba etkisi yarattı.

DEM PARTİ KULİSLERİNDE 'EYLÜL' BEKLENTİSİ

MHP'li Yıldız'ın sürecin seyrini değiştirebilecek bu kritik çıkışının ardından, gözler Demirtaş'ın olası tahliye takvimine çevrildi. Çerçeve yasanın getirdiği yeni hukuki zemin, DEM Parti cephesinde de hareketliliğe neden oldu. Parti kulislerinden sızan bilgilere göre; yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte işletilecek olan hukuki prosedürlerin ardından, Selahattin Demirtaş'ın en geç önümüzdeki eylül ayında serbest bırakılmasının beklendiği yüksek sesle konuşulmaya başlandı.