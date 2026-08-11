Damlanur'un ölümündeki sır perdesi 2,5 yıl sonra aralandı! İki amca tutuklandı - Son Dakika
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Damlanur'un ölümündeki sır perdesi 2,5 yıl sonra aralandı! İki amca tutuklandı

Damlanur\'un ölümündeki sır perdesi 2,5 yıl sonra aralandı! İki amca tutuklandı
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Van'ın Başkale ilçesinde Kalaşnikof silahla intihar ettiği öne sürülen, yaklaşık 2,5 yıl sonra cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Damlanur Sarihan'ın (14) gözaltına alınan amcaları Ferdi ve Sinan Sarihan tutuklandı, 5 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Van'ın Başkale ilçesinde Kalaşnikof silahla intihar ettiği öne sürülen 14 yaşındaki Damlanur Sarihan'ın yaklaşık 2,5 yıl sonra cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

2 MERMİYLE VURULMUŞ HALDE BULUNMUŞTU

Olay, 10 Ocak 2024 tarihinde Başkale ilçesinde meydana geldi. Damlanur Sarihan'ın amcası Ferdi Sarihan.'ın evinde intihar ettiği ihbarı üzerine adrese ekipler sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, karnından 2 mermiyle vurulan Sarihan'ın öldüğü tespit edildi. Damlanur Sarihan'ın yanında ise Kalaşnikof silah bulundu. Olaya ilişkin Başkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Silah üzerinde yapılan incelemede parmak izi bulunamadı.

Damlanur'un ölümündeki sır perdesi 2,5 yıl sonra aralandı! İki amca tutuklandı

TELEFONU İNCELENDİ

Damla Sarihan'ın telefonunda yapılan incelemede, erkek arkadaşı olduğu öne sürülen S.Y. ile mesajlaşmalarında 36 gün önce intihar edeceği yönünde ifadeler olduğu tespit edildi. Bunun üzerine S.Y.'nin ifadesine başvuruldu. Mesajlaşmaları doğrulayan S.Y., ancak aralarının düzeldiğini, olay günü de herhangi bir sorun yaşanmadığını belirtti.

GİZLİ TANIKLARDAN İNFAZ İTİRAFI

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın kurulmasının ardından ise dosya yeniden ele alındı. Ayrıca olaya ilişkin şüpheli ve tanık beyanlarına da başvuruldu. Yapılan inceleme ve yürütülen koordineli çalışmalar sonunda gizli tanıklar olayın intihar değil cinayet ve infaz olduğunu söyledi. Dosyadaki aile üyelerinin çelişkili ifadeleri, amca Sinan Sariha'a ait el svaplarında atış artığı tespiti ve olayda kullanılan silahın intihara elverişli olmadığı ve üzerinde parmak izi tespit edilemediği değerlendirilerek soruşturma derinleştirildi. Amca Sinan Sarihan ve yakın akraba olan dosya şüphelisi E.S. ile aile arasında olaydan sonra husumet oluştuğu da saptandı. E.S.'nin olaydan sonra ailesi ile birlikte köyü terk ettiği, Sinan Sarihan'ın yeni hat çıkardığı ve bu hat ile ilk olarak ve sık sık E.S. ile görüştüğü saptandı.

Damlanur'un ölümündeki sır perdesi 2,5 yıl sonra aralandı! İki amca tutuklandı

3 İLDE OPERASYON

Damlanur Sarihan'ın öldürüldüğünü değerlendiren ekipler, dosyada gizlilik kararı alarak, şüphelilerin telefonlarını dinlemeye aldı. Takip ve dinleme ve yapılan araştırmaların ardından düzenlenen operasyonla şüphelilerden Sinan Sarihan Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, İ.E. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, diğer şüpheliler Ferdi Sarihan, N.S., E.S., K.S. ve suça sürüklenen çocuk Z.S. Van'ın Başkale ilçesinde gözaltına alındı. Sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden amcalar Ferdi ve Sinan Sarihan tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Damlanur'un ölümündeki sır perdesi 2,5 yıl sonra aralandı! İki amca tutuklandı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Apple User Apple User:
    intihar edeceğini söylemişse etmiştir amcalarının şüphe üzerine tutuklanması kafamı karıştırdı. 0 0 Yanıtla
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