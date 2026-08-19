CHP'den Menderes'teki başkan vekili seçimine itiraz - Son Dakika
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CHP'den Menderes'teki başkan vekili seçimine itiraz

CHP\'den Menderes\'teki başkan vekili seçimine itiraz
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CHP İzmir İl Başkanlığı, Menderes Belediye Başkan Vekili seçiminde usulsüzlükler yaşandığını ve serbest oy ilkesinin ihlal edildiğini belirterek seçimin iptali ve yenilenmesi için İzmir İdare Mahkemesi'ne dava açacak. Seçimde yumruklu kavgalar çıkmış, kapılar kilitlenmişti.

CHP İzmir İl Başkanlığı, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından Menderes Belediye Meclisi'nde yapılan Belediye Başkan Vekili seçiminin iptali için idare mahkemesine başvuracak.

Menderes Belediye Meclisi'nde 17 Ağustos Pazartesi günü yapılan ve yumruklaşmalara varan tartışmaların yaşandığı Belediye Başkan Vekili seçimi yargıya taşınıyor. 

CHP İzmir İl Başkanlığı, Belediye Başkan Vekilliğine, AK Parti'li Meclis Üyesi Asuman Şen'in seçildiği oylamada, "usul hataları, verilen dilekçelerin dikkate alınmaması ve oylama sırasındaki mevzuat ihlalleri" gerekçesiyle İzmir İdare Mahkemesi'ne seçimin iptali ve yenilenmesi talebiyle dava açma kararı aldı.

SEÇİMDE YUMRUKLU KAVGA ÇIKMIŞTI

Çiçek’in yerine yapılan başkanvekili seçimini AK Parti’nin adayı Asuman Şen kazanmış ve seçimlere salonda yaşanan kavgalar damgasını vurmuştu. CHP grubu ise ikinci turda alanı terk etmişti.

CHP'den Menderes'teki başkan vekili seçimine itiraz

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ŞEN'E TEBRİK TELEFONU

Seçimin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asuman Şen'i telefonla arayarak tebrik etti. Görüşme AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve partililerin de bulunduğu sırada gerçekleşti.

Şen'in görüşmede Erdoğan'a seçim sonucundan duyduğu memnuniyeti aktardığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise yeni görevinde başarı diledi.

CHP'den Menderes'teki başkan vekili seçimine itiraz

"SERBEST OY İLKELERİ İHLAL EDİLMİŞTİR"

Öte yandan süreci yargıya taşımaya hazırlanan CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, Menderes'teki seçimin baskı, tehdit ve uygunsuz fiziki şartlar altında gerçekleştirildiğini savundu. Seçim maratonunda meclis salonunun kapılarının kilitlendiğini ve serbest oy kullanma hakkının gasbedildiğini öne süren Gümrükçü, şunları söyledi:

"Seçimin 3. ve 4. turları arasında meclis salonunda yumruklu kavgalar çıkmış, kapılar kapatılmış ve büyük bir arbede yaşanmıştır. Gizli oylama esasına dayanan bu tür seçimlerde, meclis üyelerinin hiçbir baskı, tehdit veya fiziksel şiddet ortamı altında kalmadan özgürce oy kullanması hukuki bir zorunluluktur. Salondaki kaos ortamı ve kapıların kilitlenmesi, meclis üyelerinin iradesini doğrudan sakatlamış, hukuki güvenlik ile serbest oy ilkelerini açıkça ihlal etmiştir."

"SEÇİM SÜRECİ USULEN SAKATLANMIŞTIR"

Oturumun sevk ve idaresinde de mevzuata aykırı hareket edildiğini öne süren İl Başkanı Utku Gümrükçü, "Kavga sonrasında oturumu yöneten meclis başkan vekilinin düzeni sağlamak adına ara verme talebi, diğer gruplar tarafından engellenmiştir. Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'ne göre salonda huzur ve sükun bozulduğunda oturuma ara verilmesi zorunludur. Kaos ve arbede ortamında oylamaya ısrarla devam edilmesi, seçim sürecini usulen açık bir şekilde sakatlamıştır" dedi.

İPTAL VE YENİLEME İÇİN DAVA AÇILACAK

Menderes'te yaşanan olayların kabul edilemez olduğunu ifade eden Gümrükçü, "Menderes'te seçim öncesinde ve oylama sırasında yaşananların siyasi ahlaka ve hukuka uygun olmadığını tüm kamuoyu görmüş ve izlemiştir. Hukukçularımız çalışmalarını tamamlamak üzere. İzmir İdare Mahkemesi'ne, Menderes Belediye Meclis Başkan Vekili seçiminin iptali ve seçimin yenilenmesi talebiyle davamızı açacağız. Hazırlanan dava dilekçemizi ve tüm hukuki gerekçelerimizi en kısa sürede kamuoyu ile paylaşacağız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, 3. Sayfa, Politika, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den Menderes'teki başkan vekili seçimine itiraz - Son Dakika

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