Alman vatandaşına yavru köpeği öldürme ve sınır dışı - Son Dakika
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Alman vatandaşına yavru köpeği öldürme ve sınır dışı

Alman vatandaşına yavru köpeği öldürme ve sınır dışı
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Manavgat'ta ATV ile çarpıp taşla öldürdüğü yavru köpek nedeniyle gözaltına alınan Alman J.R., kamu düzenini bozmaktan işlem yapılıp sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Olayı kask kamerasıyla kaydeden motokuryenin ihbarı üzerine yakalanan şahsın villasında ruhsatsız tüfek bulundu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ATV ile çarptıkları yavru köpeğin başını taşla ezerek ölümüne neden olduğu öne sürülen Alman vatandaşı, sınır dışı edilmek üzere Antalya Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Ilıca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kullandıkları ATV ile yavru bir köpeğe çarpan Alman vatandaşı J. R., ardından köpeğin başına taşla vurarak ölümüne neden oldu. Olayı kask kamerasıyla kaydeden motokurye Alican Yılmaz'ın ihbarı üzerine Kumköy Jandarma Karakolu ekipleri harekete geçti. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan J. R., işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şahıs hakkında kamu düzenini bozmaktan işlem başlatıldı. Şahsın villasında yapılan çalışmada ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. Ayrıca Almanya'da suç kaydının bulunduğu belirlenen Alman vatandaşı, sınır dışı edilmek üzere jandarma ekiplerince Antalya Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

"Adaletin yerini bulmasından dolayı mutluyum"

Olayı kask kamerasıyla görüntüleyen ve jandarmaya ihbarda bulunan motokurye Alican Yılmaz, Alman vatandaşının sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edilmesinin ardından adaletin yerini bulmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Alman vatandaşının yaklaşık 4 yıldır eşiyle birlikte bahçesinde köpeklerin de bulunduğu villada yaşadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, 3. Sayfa, Manavgat, Antalya, Atv, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alman vatandaşına yavru köpeği öldürme ve sınır dışı - Son Dakika

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