Almanya bu olayı konuşuyor! "Arda Güler'in kuzeniyiz" deyip... - Son Dakika
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Almanya bu olayı konuşuyor! "Arda Güler'in kuzeniyiz" deyip...

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Real Madrid'in Schalke'yi 3-0 mağlup ettiği hazırlık maçında kendilerini "Arda Güler'in kuzeniyiz" diyerek tanıtan 3 Türk, milli futbolcuyu görmek için soyunma odalarının bulunduğu özel alana girmeye çalıştı. Akreditasyon engeliyle karşılaşan şahıslarla güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı.

Yeni sezon öncesindeki son hazırlık maçında Real Madrid ile Schalke, Veltins Arena'da karşı karşıya geldi. İspanyol devi mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Real Madrid'in gollerini 6. dakikada Kylian Mbappe, 20. dakikada Dean Huijsen ve 57. dakikada Carlos Espi kaydetti. Milli futbolcu Arda Güler de Huijsen'in attığı golün asistini yaparak galibiyete katkı sağladı.

"ARDA GÜLER BİZİM KUZENİMİZ"

Alman basınından Bild'in haberine göre karşılaşma sırasında kendilerini Arda Güler'in kuzeni olarak tanıtan 3 Türk, milli futbolcuyu görmek istedi. Şahısların, "Arda Güler bizim kuzenimiz. Arda'yı görmek istiyoruz" diyerek soyunma odalarının bulunduğu özel alana girmeye çalıştığı belirtildi.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİYLE ARBEDE YAŞANDI

Özel alana geçmek isteyen kişilerden akreditasyon istendi. Bunun üzerine grupla güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı. Habere göre gruptaki kişiler, kendilerini durduran görevlilere yönelik, "Bu kadının kafası yerinde değil, kırık bu! Defol git! Kaybol! Bizimle konuşma! Eğer bir güvenlik bize elini sürerse bak neler oluyor, görürsün!" ifadelerini kullandı. Güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle 3 kişinin özel alana girmesi engellenirken yaşanan olay Alman basınında geniş yer buldu.

Real Madrid, Arda Güler, Almanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Almanya bu olayı konuşuyor! 'Arda Güler'in kuzeniyiz' deyip... - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ender Kervancıoğlu Ender Kervancıoğlu:
    Her gün Arda Güler haberi olmasa şaşardık. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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