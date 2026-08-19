Fransa\'da İlaçla Saldırı İddiası

"Gerçekten çok güçsüzdüm. Bacaklarımı artık neredeyse hiç hissetmiyordum," diyor Anaïs de Vos. "Korkmuştum. Neler olduğunu bilmiyordum."2011'in Temmuz ayıydı ve o zamanlar 27 yaşında olan Anaïs, Paris'teki Fransa Kültür Bakanlığı'nda bir iş için mülakata giriyordu.Normalde kahve içmezdi ama görüşmeyi yapan kıdemli devlet memuru Christian Nègre kahve ikram edince, nezaket gereği kabul etti.BBC'ye yaptığı açıklamada, "Kahveyi kendisi yaptı ama tadı kötüydü... bu yüzden yarısını içtim" diyor.Toplantı ofiste başlamıştı, ancak birkaç dakika sonra Nègre dışarı çıkmayı önerdi.Paris sokaklarında yürürlerken Anaïs, açıklanamayan ve kontrol edilemeyen bir şekilde küçük tuvaletini yapma ihtiyacı hissetmeye başladı.Kadın, Nègre'e acilen tuvalete gitmesi gerektiğini söylediğini belirtiyor."Doğrudan gözlerimin içine baktı ve 'Çişini mi yapman gerekiyor?' dedi.""Kendimi bir çocuk gibi hissettim. Bana bakış şekli, neredeyse sevinçli bakışı, gerçekten çok tuhaf geldi bana."

Kadın, Nègre'in kendisini Seine Nehri üzerindeki bir köprünün altındaki bir depo dolabının kapısına yönlendirdiğini ve "Burada yapabilirsin" dediğini söylüyor.Şimdi ise Anaïs, 2009 ile 2018 yılları arasında meydana geldiği iddia edilen olaylarda Nègre'in üzerlerinde kontrol sağlamak için kendileri ilaç verdiğine inanan yaklaşık 250 kadından biri.İlaçla kolaylaştırılmış saldırı, 2024 yılında Fransa'da Gisele Pelicot'nun eşi, kadını uyuşturup, bilinci kapalıyken ona tecavüze etmeleri için eve davet etmekten suçlu bulunduğunda gündeme geldi."Paniklemeye başladım" diyor. "Onun beni odaya itip arkamdan kapıyı kapattığını hayal ettim."Tuvaletleri kullanmak için Louvre'a yürüdüler, ancak tuvalet ücreti bir euro idi ve kadın cüzdanını bakanlık ofisinde unutmuştu. Nègre de kendisinde nakit para olmadığını söyledi.İdrarını tutmaya çalışmaktan dolayı çaresiz ve acı içinde olan Anaïs, tuvaletini kullanmasına izin veren bir kafe buldu."O zamana kadar kendimi fiziksel olarak çok güçsüz hissediyordum" diyor. Banyoya yaklaşırken kontrolünü kaybetti ve idrarını kaçırdı.2011'i hatırlayan Anaïs, idrarını yaptığı zamanın Nègre'nin görüş alanının dışında olmasından biraz teselli buluyor. "En azından beni görmedi" diyor."Elbise giydiğim için şükrettim" diye ekliyor ve bunun olanı gizlemeyi kolaylaştırdığını açıklıyor.Nègre ile geçirdiği üç saatten sonra "başının döndüğünü ve bitkin düştüğünü" anlatıyor.

İşi alamadı ve Nègre onda şüphe uyandırıyordu ama kendisini bu kadar rahatsız hissettiren şeyin tam olarak ne olduğunu bir türlü çözemedi.Anaïs, bu olayın özgüvenini zedelediğini hissetti ve sonraki yıllarda kariyerinde kendine daha küçük hedefler koydu.Ardından 2019'da polisten bir mektup aldı. Polisle görüştüğünde, Nègre'nin bakanlıkta görev almak üzere iş görüşmeleri sırasında ilaç verdiği iddia edilen yaklaşık 200 kadından biri olduğundan şüphelenildiğini öğrendi."Şok oldum" diyor. "Ama deli olmadığımı bilmek beni mutlu etti. O gün bir şeyler olmuştu."O zamandan beri onlarca daha mağdur ortaya çıktı.Polis, Nègre'nin yüksek tansiyon da dahil olmak üzere çeşitli tıbbi vakaları kontrol altına almak için kullanılan ve vücudun aşırı idrar üretmesine neden olan diüretikler kullandığına inanıyordu.Anaïs, Nègre ile tanıştığı gün, belki de içeceğine bir şey katmış olabileceği düşüncesine kapılmıştı, ancak kendi kendine "Kültür Bakanlığı. Bu mümkün değil" diyerek bu düşünceyi bir kenara bırakmıştı.'Deneyler P'Anaïs, polisin kendisine Nègre'nin bilgisayarında "Deneyler P" başlıklı, iddia edilen mağdurların listesini içeren bir elektronik tablo bulduklarını ve bu sayede kendisine ulaştıklarını söylediğini aktardı.Belgede, kadınların görüşmelere geldikleri saat, idrar söktürücü ilacın verildiği zaman, idrara çıkmadan önce geçen süre ve giydikleri iç çamaşırlarının kaydedildiğini söylüyor.Geriye dönüp baktığında Anaïs, Nègre'nin kendisine yaptığı kahvedeki garip tadın idrar söktürücüden kaynaklandığına inanıyor.Savcılık makamının bu yıl Şubat ayında yayınladığı bir açıklamaya göre Nègre hakkındaki soruşturma, Haziran 2018'de bir meslektaşı tarafından bir kadının fotoğrafını masanın altından çekerken yakalanmasıyla başladı.Önce bölgesel kültür işleri direktörlüğü görevinden uzaklaştırıldı, ardından 2019'da Kültür Bakanlığı tarafından işten çıkarıldı.Savcılar, 2018'de soruşturmacılara iş görüşmeleri sırasında kadınlara "aşağılayıcı haller yaşattığını" söylediğini belirtti.Kadınların çoğu, mağdur olduklarını ilk kez polisin kendileriyle iletişime geçmesiyle fark ettiklerini söylüyor.Bazıları, Anaïs ve diğer mağdurların haberlerini görünce ortaya çıktı.60'lı yaşlarındaki Nègre, ilaç verme, özel hayatın gizliliğini ihlal ve cinsel saldırı suçlamalarıyla ilgili olarak resmi soruşturma altında bulunuyor. Yargılanmayı bekliyor.BBC, bu makalede yer alan iddiaları avukatı aracılığıyla Nègre'ye iletti, ancak Nègre yorum yapmaktan kaçındı.

Nègre'nin notlarında adı geçen bir diğer kişi ise Marie-Hélène Brice'ti. Nègre o sırada Strasbourg'da çalışırken, 2016 yılında Kültür Bakanlığı'nda bir iş için Brice ile mülakat yapmıştı.Kadın, Nègre'in kendisine stresli göründüğünü söylediğini ve "sinirlerini yatıştırmak" için dışarıda yürüyüş yapmayı önerdiğini belirtiyor.Ancak kanal boyunca yürürlerken, Marie-Hélène de Anaïs gibi kontrol edilemeyen bir idrara çıkma ihtiyacı hissetti ve bu durum acı vermeye başladı.Kadın, Nègre'in kendisine yakınlarda umumi bir tuvalet olduğunu söylediğini, ancak olay yerine vardıklarında tuvalet olmadığını belirtiyor."Gerçekten çok acı çekmeye başlamıştım... Ağrılarım o kadar şiddetliydi ki bembeyaz kesilmiştim, gözlerimden yaşlar sel gibi akıyordu" diyor.Marie-Hélène, halka açık alanda idrarını yapmaktan başka çaresi olmadığını söylüyor. Nègre'nin ise ceketini kullanarak onu korumayı teklif ettiğini belirtiyor."Çok utanmıştım" diyor. "Gözlerini benden ayırmadı."Marie-Hélène yıllarca utanç duyduğunu söylüyor.Anaïs gibi, o da polis tarafından arandı ve Nègre'nin kurbanları arasında olduğu söylendi. "Bu çok büyük bir şoktu" diye ekliyor.İlaçla kolaylaştırılmış saldırıMarie-Hélène, psikolojik sıkıntıların yanı sıra idrar sorunları da yaşadığını söylüyor.Olayların, insanların cinsel saldırı vakalarında genellikle düşündükleriyle örtüşmeyebileceğini açıklayan kadın, başına gelenler konusunda hiçbir şüphesi olmadığını belirtiyor. "Saldırıya uğradım, ilaç verildim, zehirlendim ama benim için bu açıkça bir cinsel saldırı."İlaç kullanımı konusu, Fransız milletvekili Sandrine Josso tarafından gündeme getirildi. Josso, Fransız senatör Joel Guerriau'nun bu yıl kendisine cinsel saldırıda bulunmak amacıyla içeceğine ekstazi kattığı gerekçesiyle suçlu bulunmasının ardından önde gelen bir kampanyacı haline geldi.Josso, Fransa'nın uzun zamandır uyuşturucuya maruz kalan kadınlara yeterince destek vermediğini ve suçluları yargılamadığını savunuyor.

Bu yıl başlatılan pilot programın arkasındaki isim oydu. Bu programda, ilaç verildiğinden şüphelenen kadınlar, polise resmi şikayette bulunmak zorunda kalmadan kan, idrar veya saç örneklerini test için laboratuvara gönderebiliyorlar.Josso, BBC'ye yaptığı açıklamada, "İnsanlar harekete geçiyor, mağdurlar daha fazla ihbarda bulunuyor, daha fazla şikayet dile getiriyor ve bu önemli" diyor.Ancak sorunlar da var. Anaïs, Marie-Hélène ve Nègre'in diğer birçok mağduru, ilaç verildiklerinden şüphelenmediler ve ilaç verme işleminden hemen sonra test yapılmadığından, maddeler kan ve idrar örneklerinde tespit edilemeyecek.İlaçlar saçta daha uzun süre tespit edilebilse de zaman geçtikçe ne zaman alındıklarını belirlemek zorlaşıyor.Raymond-Poincaré AP-HP Hastanesi'nde pilot çalışmayı yürüten Prof. Jean-Claude Alvarez'e göre, diüretiklerin bu şekilde kullanılması "çok alışılmadık" bir durum. 26 yıllık toksikoloji uzmanlığı kariyerinde böyle bir şeye hiç rastlamadığını söylüyor.

Laboratuvar rutin olarak 400 maddeyi test ediyor ve "Şu anda Fransa'da idrar söktürücü maddeler arıyoruz" diye ekliyor.Anaïs'in Nègre ile karşılaşmasının üzerinden 15 yıl, polisle ilk kez görüşmesinin üzerinden ise yedi yıl geçti.Diğer birçok şikayetçi gibi o da Nègre'in davasının mahkemeye gelmesinin bu kadar uzun sürmesinden dolayı hayal kırıklığına uğramış durumda.Bu arada, etkilenen yaklaşık 30 kadına destek veren hak grubu Fondation des Femmes'e göre, fail olmakla suçlanan bu isim insan kaynakları alanında çalışmaya devam ediyor."Her şey çok rahatsız edici ve gördüğümüz muameleye çok kızgınım" diyor şu anda 42 yaşında olan Anaïs.Kadın, ilk olarak 2019'da polisle görüştüğünü, ancak daha sonra defalarca e-posta göndermesine rağmen 2023'e kadar dava hakkında hiçbir şey duymadığını söylüyor."Dört yıl boyunca, mağdur olduğumu bilerek yalnız kaldım. Ne yapacağımı bilmiyordum" diyor. "Adalet sistemine çok öfkeliyim."Marie-Hélène bu bekleme sürecini "ikincil mağduriyet" olarak tanımlıyor."Bir mağdur olarak, bunun etkisini kanıtlamam, bir psikiyatriste gitmem ve ayrıntılı notlar tutmam gerekiyor" diyor.Davanın gecikmesi, yaşananları daha da katlanılmaz hale getirdi."Tam olarak ciddiye alındığımızı hissetmiyoruz" diyor Marie-Hélène.BM Kadın Birimi'nden Kalliopi Mingeirou, hükümetlerin, polisin ve adalet sistemlerinin ilaç kullanımıyla kolaylaştırılan cinsel saldırılarla mücadele etmek için daha fazlasını yapması gerektiğini ve yetkililerin "çok ciddi zorluklarla" karşı karşıya olduğunu, iddia edilen istismar vakalarındaki gecikmelerin ise "kadınların hayatlarını mahvettiğini" söyledi.BBC, Fransız polisi, yargısı ve hükümetinden davanın ele alınış biçimine yönelik eleştirilere yanıt vermelerini istedi, ancak yanıt alamadı.Marie-Hélène uzun süre sessiz kaldı, ta ki utanç duygusu geçene kadar."Kendimi saklamak zorunda değilim, ben bir kurbanım" diyor."Kamuoyu önünde konuşmam benim için önemli çünkü bu, bazı mağdurların kendilerini tanımalarına, mağdur olduklarını keşfetmelerine ve bunun sonucunda şikayette bulunmalarına olanak sağladı.""İçinde yaşadığımız dünyada sesimizi yükseltmek gerekli, cinsiyetçilik ve cinsel şiddet hakkında konuşmak önemli."

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .