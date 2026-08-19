Denizlispor\'da Gergin Taraftar Olayı

TRENDYOL Süper Lig'den 2021 yılında düştükten sonra ağır borç yükü ve 5 yıldır süren transfer yasağıyla amatöre gerileyen Ege'nin köklü kulübü Denizlispor'da sıkıntı bitmiyor. Geçen sezon eski yabancılarına olan borçları yüzünden FIFA'dan aldığı puan silme cezalarıyla Profesyonelliğe Geçiş Ligi'ne (Bölgesel Amatör Lig) de veda eden, yine puan silme cezasıyla başlayacağı yeni sezonda yeterli kadro oluşturulamaması nedeniyle Denizli Süper Amatör Lig'e katılamayacak yeşil-siyahlılarda başkan Süleyman Urkay'la taraftarların arasında gerginlik çıktı.

Denizlispor'un lige katılamamasını protesto eden taraftar grubu, Haluk Ulusoy Tesisleri'ne giderek kulübe bayrak asmak istedi. Taraftarlar ile Denizlispor Başkanı Süleyman Urkay arasında tesisin önünde tartışma yaşandı. Taraftarlar ile başkan Urkay arasında bayrak asılması konusunda başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Gerginliğin artması üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafların arasına girerek müdahalede bulunurken, yaşanan gerginlik daha fazla büyümeden önlendi.