Üç yıl önce Fenerbahçe'ye geldi, 1 dakika bile oynamadan gitti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Üç yıl önce Fenerbahçe'ye geldi, 1 dakika bile oynamadan gitti

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'de kadro yapılanması kapsamında bir ayrılık daha gerçekleşti. Sarı-lacivertliler, 2023-2024 sezonunda kadrosuna kattığı ancak hiçbir resmi karşılaşmada forma şansı bulamayan Mısırlı stoper Omar Fayed'in Frosinone'ye kalıcı transferi konusunda anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe, Mısırlı futbolcu Omar Fayed'in transferi için Frosinone ile anlaşma sağladı. Sarı-lacivertli kulüp, yaptığı açıklamada İtalyan ekibiyle Fayed'in kalıcı transferi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Böylece 2023-2024 sezonunun başında Fenerbahçe'ye katılan Mısırlı stoperin sarı-lacivertli takımdaki dönemi sona erdi.

FENERBAHÇE'DE 1 DAKİKA BİLE OYNAMADI

Omar Fayed, Fenerbahçe'ye transfer olduğu 2023-2024 sezonundan bu yana sarı-lacivertli formayla hiçbir resmi karşılaşmada görev almadı. Mısırlı stoper böylece Fenerbahçe'ye transferinin ardından resmi maçlarda 1 dakika bile süre almadan takımdan ayrıldı.

Üç yıl önce Fenerbahçe'ye geldi, 1 dakika bile oynamadan gitti

ÜÇ FARKLI TAKIMA KİRALANDI

Fayed, Fenerbahçe ile sözleşmesinin devam ettiği dönemde kariyerini kiralık olarak farklı ülkelerde sürdürdü. Mısırlı futbolcu sırasıyla Sırbistan'ın Novi Pazar, Belçika'nın Beerschot ve Portekiz'in Arouca takımlarında kiralık olarak forma giydi. Fenerbahçe'de resmi karşılaşmaya çıkamayan Fayed, Frosinone'ye kalıcı transferiyle birlikte sarı-lacivertli kulübe veda etti.

FENERBAHÇE'DE AYRILIKLAR PEŞ PEŞE GELDİ

Fenerbahçe'de Omar Fayed'in ayrılığı öncesinde Sidiki Cherif ve Musaba ile de yollar ayrıldı. Sarı-lacivertliler böylece kadro yapılanması kapsamında bir gün içerisinde üç futbolcusuna veda etti.

Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Üç yıl önce Fenerbahçe'ye geldi, 1 dakika bile oynamadan gitti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alman vatandaşı köpeği önce ezdi sonra taşla vurarak öldürdü Alman vatandaşı köpeği önce ezdi sonra taşla vurarak öldürdü
Ardahan’da Kuduz Virüsü Tespit Edildi Ardahan'da Kuduz Virüsü Tespit Edildi
Almanya bu olayı konuşuyor “Arda Güler’in kuzeniyiz“ deyip... Almanya bu olayı konuşuyor! "Arda Güler'in kuzeniyiz" deyip...
CHP’den Menderes’teki başkan vekili seçimine itiraz CHP'den Menderes'teki başkan vekili seçimine itiraz
Lig başlamadan küme düşen takımda taraftarlar tesisi bastı Lig başlamadan küme düşen takımda taraftarlar tesisi bastı
Aile içindeki tartışma kanlı bitti Şüpheli kuzen gözaltına alındı Aile içindeki tartışma kanlı bitti! Şüpheli kuzen gözaltına alındı
İsrail medyasında Türkiye korkusu Yayınlanan analiz her şeyi özetliyor İsrail medyasında Türkiye korkusu! Yayınlanan analiz her şeyi özetliyor
Fransa’da kan donduran iddia: Bakanlığa iş görüşmesine gelen yüzlerce kadına ilaç verildi Fransa'da kan donduran iddia: Bakanlığa iş görüşmesine gelen yüzlerce kadına ilaç verildi
Okullarda yeni dönem 81 ile genelge gönderildi: Giriş-çıkışlara sıkı denetim geliyor Okullarda yeni dönem! 81 ile genelge gönderildi: Giriş-çıkışlara sıkı denetim geliyor
Öğretmenlere önlük zorunluluğu getirildi Öğretmenlere önlük zorunluluğu getirildi

09:40
Fenerbahçe’de neler oluyor İsmail Kartal’ın “Profesör“ dediği isim öğrenci çıktı
Fenerbahçe'de neler oluyor? İsmail Kartal'ın "Profesör" dediği isim öğrenci çıktı
09:28
Galatasaray’da yaprak dökümü 3 yıldız birden gidiyor
Galatasaray'da yaprak dökümü! 3 yıldız birden gidiyor
09:15
Influencer olmak uğruna akılalmaz vahşet Evini ateşe verdi, çocuklarına sıcak mum döktü
Influencer olmak uğruna akılalmaz vahşet! Evini ateşe verdi, çocuklarına sıcak mum döktü
08:53
İsrail’in 8 kez vurduğu üste Türk askeri var mı Suriye açıkladı
İsrail’in 8 kez vurduğu üste Türk askeri var mı? Suriye açıkladı
08:36
Evlilik kredisinde şartlar değişti
Evlilik kredisinde şartlar değişti
08:13
Tarihte bir ilk Okan Buruk’un arayıp ikna ettiği genç yıldız yola çıktı geliyor
Tarihte bir ilk! Okan Buruk'un arayıp ikna ettiği genç yıldız yola çıktı geliyor
07:58
Komşuyu korku sardı: ABD çekilirse Türkiye güç kazanacak
Komşuyu korku sardı: ABD çekilirse Türkiye güç kazanacak
07:34
İstanbul’da gece 50’ye yakın deprem oldu Üç uzman aynı soruya yanıt verdi
İstanbul'da gece 50'ye yakın deprem oldu! Üç uzman aynı soruya yanıt verdi
07:30
Süper Lig devi Ferdi bombasını patlatıyor Tur gelirse düğmeye basılacak
Süper Lig devi Ferdi bombasını patlatıyor! Tur gelirse düğmeye basılacak
03:38
Trump, İran’a yönelik “eşi benzeri görülmemiş ekonomik operasyon“ ilan etti
Trump, İran'a yönelik "eşi benzeri görülmemiş ekonomik operasyon" ilan etti
22:34
Netanyahu’dan Suriye üzerinden Türkiye’ye küstah tehdit: Mesajı duymadılar, daha iyi anlamalarını sağladık
Netanyahu’dan Suriye üzerinden Türkiye’ye küstah tehdit: Mesajı duymadılar, daha iyi anlamalarını sağladık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2026 09:43:37. #7.13#
SON DAKİKA: Üç yıl önce Fenerbahçe'ye geldi, 1 dakika bile oynamadan gitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.