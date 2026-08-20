Üç yıl önce Fenerbahçe'ye geldi, 1 dakika bile oynamadan gitti

Fenerbahçe, Mısırlı futbolcu Omar Fayed'in transferi için Frosinone ile anlaşma sağladı. Sarı-lacivertli kulüp, yaptığı açıklamada İtalyan ekibiyle Fayed'in kalıcı transferi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Böylece 2023-2024 sezonunun başında Fenerbahçe'ye katılan Mısırlı stoperin sarı-lacivertli takımdaki dönemi sona erdi.

FENERBAHÇE'DE 1 DAKİKA BİLE OYNAMADI

Omar Fayed, Fenerbahçe'ye transfer olduğu 2023-2024 sezonundan bu yana sarı-lacivertli formayla hiçbir resmi karşılaşmada görev almadı. Mısırlı stoper böylece Fenerbahçe'ye transferinin ardından resmi maçlarda 1 dakika bile süre almadan takımdan ayrıldı.

ÜÇ FARKLI TAKIMA KİRALANDI

Fayed, Fenerbahçe ile sözleşmesinin devam ettiği dönemde kariyerini kiralık olarak farklı ülkelerde sürdürdü. Mısırlı futbolcu sırasıyla Sırbistan'ın Novi Pazar, Belçika'nın Beerschot ve Portekiz'in Arouca takımlarında kiralık olarak forma giydi. Fenerbahçe'de resmi karşılaşmaya çıkamayan Fayed, Frosinone'ye kalıcı transferiyle birlikte sarı-lacivertli kulübe veda etti.

FENERBAHÇE'DE AYRILIKLAR PEŞ PEŞE GELDİ

Fenerbahçe'de Omar Fayed'in ayrılığı öncesinde Sidiki Cherif ve Musaba ile de yollar ayrıldı. Sarı-lacivertliler böylece kadro yapılanması kapsamında bir gün içerisinde üç futbolcusuna veda etti.