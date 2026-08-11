Eski Eşe Bıçaklı Saldırı: Pişmanım Dedi

Adana’nın Yüreğir ilçesinde Arif Tanrıkulu, 10 yıl önce boşandığı eski eşi Ayşe Katırcı’ya önce "Sana mezar yeri aldım" diyerek kefen gönderdi, ardından evini basıp 8 yerinden bıçakladı. Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren kadını ağır yaralayan ve hakkında daha önce 8 kez uzaklaştırma kararı aldırıldığı ortaya çıkan cani koca tutuklandı.

8 YERİNDEN BIÇAKLANDI

Dehşet verici olay, Serinevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Arif Tanrıkulu, 10 yıl önce boşandığı ancak tehditlerini sürdürdüğü 25 yıllık eski eşi Ayşe Katırcı’nın evine gitti. Çıkan tartışmada Tanrıkulu, talihsiz kadını 8 bıçak darbesiyle ağır yaraladı.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Saldırganın olay sonrası sokakta hiçbir şey olmamış gibi sakin adımlarla yürüdüğü anlar güvenlik ve cep telefonu kameralarına yansıdı. Komşuların ihbarı üzerine adrese sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Katırcı, yoğun bakım servisine alındı. Kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

8 KEZ UZAKLAŞTIRMA ALMIŞ, KEFEN GÖNDERMİŞ

Olayın ardından kan donduran detaylar gün yüzüne çıktı. Şiddet geçmişi kabarık olan Tanrıkulu hakkında bugüne kadar 8 kez uzaklaştırma kararı verildiği belirtildi. Saldırganın, dehşetten kısa bir süre önce eski eşine "Sana mezar yeri aldım" şeklinde mesaj atarak kefen gönderdiği öne sürüldü.

"KEŞKE BÖYLE OLMASAYDI, PİŞMANIM"

Olay yerinden kaçan zanlı, emniyet güçlerinin takibi sonucu Pozantı ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Sorgusunda suçunu itiraf eden Tanrıkulu’nun, "Konuşmak için gitmiştim, bir anlık öfke patlamasıyla saldırdım. Sonrasında ne olduğunu hatırlamıyorum. Keşke böyle olmasaydı, pişmanım" şeklinde savunma yaptığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Arif Tanrıkulu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.