 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Arsuz'da TIR ve kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Arsuz'da TIR ve kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde dün meydana gelen kazada, TIR'a çarpan kamyonet karşı şeride geçerek işçi servisiyle çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Arsuz\'da TIR ve kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
30.01.2024 - 12:45,  Güncelleme: 12:49
Abone Ol

HATAY'ın Arsuz ilçesinde dün TIR'a çarptıktan sonra karşı şeride geçen kamyonet ile işçi servisinin çarpıştığı, 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Gökmeydan Mahallesi İskenderun- Arsuz kara yolunda meydana geldi. Bayram Gökpınar yönetimindeki kamyonet, Taşkın Kılıç'ın geri manevra yaptığı TIR'a çarptıktan sonra refüjü aşıp karşı şeride geçerek Semih Bakır yönetinindeki 31 C 9012 plakalı, tarım işçilerini taşıyan minibüse çarptı. Yan yatan minibüsteki Aynur Deniz (50) öldü, 7 kişi de yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Minibüste sıkışan işçiler, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bu arada kazanın, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

İskenderun, Güvenlik, Trafik Kazaları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arsuz'da TIR ve kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı - Son Dakika


12:20
AK Parti Grup Başkanvekili: Can Atalay'ın Vekilliği Bu Hafta Düşürülebilir AK Parti Grup Başkanvekili: Can Atalay'ın Vekilliği Bu Hafta Düşürülebilir
12:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte 8 başlıkta AK Parti'nin seçim beyannamesi Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte 8 başlıkta AK Parti'nin seçim beyannamesi
12:09
Savaş uçaklarının gösterisini izleyen Kuzey Kore liderinin ağzı açık kaldı Savaş uçaklarının gösterisini izleyen Kuzey Kore liderinin ağzı açık kaldı
12:00
Kilise saldırganlarının gözaltına alındığı anlar kamerada Kilise saldırganlarının gözaltına alındığı anlar kamerada
11:51
Beşiktaş'ın genç santrforu Semih Kılıçsoy, Avrupa kulüplerinin takibinde Beşiktaş'ın genç santrforu Semih Kılıçsoy, Avrupa kulüplerinin takibinde
11:45
Çıldır, Türkiye'nin En Soğuk Yerleşim Birimi Oldu Çıldır, Türkiye'nin En Soğuk Yerleşim Birimi Oldu
11:42
Yargıtay'dan ev sahipleriyle ilgili emsal karar Yargıtay'dan ev sahipleriyle ilgili emsal karar
11:41
14 yaşındaki kız çocuğunu hamile bırakan şahsa 18 yıl hapis cezası 14 yaşındaki kız çocuğunu hamile bırakan şahsa 18 yıl hapis cezası

Son Dakika
12:20 AK Parti Grup Başkanvekili: Can Atalay'ın Vekilliği Bu Hafta Düşürülebilir
12:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte 8 başlıkta AK Parti'nin seçim beyannamesi
12:09 Savaş uçaklarının gösterisini izleyen Kuzey Kore liderinin ağzı açık kaldı
12:00 Kilise saldırganlarının gözaltına alındığı anlar kamerada
11:51 Beşiktaş'ın genç santrforu Semih Kılıçsoy, Avrupa kulüplerinin takibinde
11:45 Çıldır, Türkiye'nin En Soğuk Yerleşim Birimi Oldu
11:42 Yargıtay'dan ev sahipleriyle ilgili emsal karar
11:41 14 yaşındaki kız çocuğunu hamile bırakan şahsa 18 yıl hapis cezası
11:33 Davutoğlu'na yanıt veren Bahçeli'den çok konuşulacak çıkış: Bana başbakanlık teklif edildi
11:33 Yerel seçimlerde sandık görevlilerin alacağı ücretler belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2024 13:32:35. #1.12#
SON DAKİKA: Arsuz'da TIR ve kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement