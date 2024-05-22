ArtContact İstanbul\'da Sanatseverlerle Buluştu

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ArtContact İstanbul, Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.

ATİS Fuarcılık tarafından bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen uluslararası çağdaş sanat fuarının ön izlemesi, müzik dinletisi, açılış ve ödül töreni gerçekleştirildi.

Açılışta konuşma yapan ATİS Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Bilgin Aygül, "Fuarın sanat piyasalarına yön vermesi, destek olması, sanat piyasalarının iyileşmesi ve güçlenmesi için platform olmasını diliyorum." dedi.

Aygül, fuar kapsamında gerçekleştirilecek 24 söyleşide sanatın çeşitli konularının tartışılacağını, ayrıca projelerin geliştirileceği toplantıların, workshop, dinleti ve konserlerin de programda yer aldığını ifade etti.

"Sanatın iyiliğe güzelliğe sevk eden diline ihtiyaç var"

Açılışa konuk olan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, sanatçılarla ve aydın insanlarla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz dünyanın birçok yerinden insanın insana yaptığı kötülük haberleri geliyor. Özellikle Gazze'de çocuklar ölüyor, savaş her geçen gün dünyanın bütün coğrafyasına yayılıyor. Dolayısıyla sanatın, sanatçının o barış dilini zorlayan, insanları kötülükten arındıran, iyiliğe güzelliğe sevk eden, diline, yaratıcılığına ve üretkenliğine Türkiye'nin ve dünyanın çok ihtiyacı var."

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas, İstanbul'un kültürel dinamiğini ileri taşımak ve uluslararası standartlarda çalışmalara imza atmak gayreti içinde olduklarını, her kesime seslenen, kapsayıcı ve değer yaratan bir kültür sanat anlayışını odağa aldıklarını anlattı.

İstanbul'u dünya çapında bir kültür başkenti haline getirme hedefiyle çalıştıklarını ifade eden Abbas, "Kültür sanat sektörünü daha ileriye taşımak ve bu süreçte aktif bir rol oynamak önceliklerimiz arasında yer alıyor." görüşünü paylaştı.

"Kararlı alımlar yapın, evinizi sanatla güzelleştirin"

Ressam Bedri Baykam, fuarda genç sanatçılara destek verilmesi gerektiğini belirterek, "Bütün koleksiyonerlere, sanatseverlere söylüyorum; kararlı alımlar yapın, evinizi sanatla güzelleştirin. Çünkü sanatçılarımızın boyaya, seyahat etmeye, kiralarını ödemeye ihtiyaçları var." dedi.

Oyuncu Tamer Levent, sanat fuarlarının önemine değinerek, "ArtContact gibi buluşmaların sadece fuar zamanı değil, fuarların arasında da devam eden etkileri olmasını hayal ediyorum. Hem de bu buluşmaları düzenleyen kişilerin deneyimlerinden kültür politikalarımızın da yararlanmasını diliyorum." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından eski Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen adına Ayhan Kavas'a "Sanata Katkı Ödülü", Arttv kurucusu İnci Aksoy'a "Kurum Onur Ödülü", Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Umur Deniz'e "Sanatçı Onur Ödülü" takdim edildi.

Fuar hakkında

ArtContact İstanbul 4. Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı, Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde Türkiye'den ve dünyadan galeri ve sanatçıların eserlerine ev sahipliği yapıyor.

Genç yeteneklere destek verme, sanatı her alana yayma gibi amaçlarla yola çıkılan fuarla, modern toplumun ortaklığını geliştiren, toplumsal yaşamın bir parçasını oluşturan bireylerin benliği ile bu misyonun içinde yer almasını sağlayan kamusal alan kavramının sanat ile buluşturulması hedefleniyor.

Yüzü aşkın katılımcının çatısı altında 40'dan fazla ülkeden sanatçının binlerce eserinin sergilendiği ArtContact İstanbul kapsamında söyleşiler, konserler, konferanslar, workshoplar ve projeler gerçekleştirilecek.

Resimden fotoğrafa, heykelden enstalasyona kadar sanatın her dalından çağdaş sanat eserlerinin sergilendiği fuar, 26 Mayıs'a kadar 11.00-20.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak.