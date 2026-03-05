Tokat'ın Artova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
M.İ. yönetimindeki, plakası öğrenilemeyen otomobil, ilçe girişinde A.A'nın kullandığı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Artova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Artova'da Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?