Artvin'de 108 Köy Yolu Kapandı

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Artvin'de bir haftadır aralıklarla etkili kar dolayısıyla 108 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kar nedeniyle Şavşat'ta 65, Ardanuç'ta 33, Borçka'da 6, Yusufeli ilçesinde 4 olmak üzere 108 köy yolu kapandı.

İl Özel İdaresinin 43 personeli 25 iş makinesiyle yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları ekipleri ise bir süre önce kapanan Şavşat- Ardahan karayolunun ulaşıma açılması için çalışmalara devam ediyor.