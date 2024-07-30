Artvin'de, Açık Kapı Şube Müdürlüğüne 2024 ocak-haziran döneminde yapılan 5?57 başvurunun tamamı sonuçlandırıldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığınca Artvin Valiliği bünyesinde Nisan 2018'de açılan Açık Kapı Şube Müdürlüğünün vatandaşlara hizmete devam ettiği belirtildi.
Vatandaşların öneri, talep ve şikayetlerinin uzman personel aracılığıyla elektronik ortamda kaydedilerek hızla sonuçlandırıldığı vurgulanan açıklamada, bu yılın 6 aylık döneminde yapılan 557 başvurunun tamamının sonuçlandırıldığı kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Artvin'de Açık Kapı Şube Müdürlüğüne yapılan başvurular sonuçlandırıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?