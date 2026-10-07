Artvin'de AFAD'ın afet farkındalık etkinlikleri 9 Ekim'de tatbikatla sürecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Artvin'de AFAD'ın afet farkındalık etkinlikleri 9 Ekim'de tatbikatla sürecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Artvin\'de AFAD\'ın afet farkındalık etkinlikleri 9 Ekim\'de tatbikatla sürecek
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin'de AFAD koordinesinde 13 Ekim Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü kapsamında afet farkındalık etkinliği düzenlendi. Etkinlikte broşür dağıtıldı, araçlar tanıtıldı; program üç gün sürecek, 8 Ekim'de bilgilendirme, 9 Ekim'de iki okulda tahliye tatbikatı yapılacak.

Artvin'de, vatandaşların afetlere karşı bilinçlendirilmesi amacıyla farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde, "13 Ekim Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü" kapsamında Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte vatandaşlara afet farkındalığına ilişkin broşürler dağıtıldı.

Etkinlikte arama kurtarma araç ve ekipmanları tanıtılarak, afet ve acil durum planı ile afet çantasının hazırlanmasına ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Afetlerin yol açabileceği can ve mal kayıplarının azaltılması, afet öncesi risklerin belirlenmesi ve toplumun afetlere hazırlık düzeyinin artırılmasının amaçlandığı etkinliklerin üç gün süreceği bildirildi.

Program kapsamında 8 Ekim'de üniversite ve alışveriş merkezi önünde bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirilecek.

İki okulda da 9 Ekim'de tahliye tatbikatı yapılacak, öğrencilere afet farkındalık eğitimi verilecek.

Kaynak: AA
GüvenlikArtvinGüncelYaşamAFADSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Esenyurt Belediyesi’ne operasyon 17 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor Esenyurt Belediyesi'ne operasyon! 17 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor
Messi’nin veda konuşmasında Enzo Fernandez hüngür hüngür ağladı Messi'nin veda konuşmasında Enzo Fernandez hüngür hüngür ağladı
İnsanlar ev bulamazken Simeone’nin 180 dairesi olduğu ortaya çıktı İnsanlar ev bulamazken Simeone'nin 180 dairesi olduğu ortaya çıktı
Papuçdere Barajı’nda su yüzde 2,55’e geriledi, Kazandere’de oran yüzde 9,35 Papuçdere Barajı'nda su yüzde 2,55'e geriledi, Kazandere'de oran yüzde 9,35
TikTok yayınında pes dedirten “Don“ muhabbeti İzleyenler emniyeti etiketliyor TikTok yayınında pes dedirten "Don" muhabbeti! İzleyenler emniyeti etiketliyor
İzmir AK Parti’ye geçti Cemil Tugay’a rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı İzmir AK Parti'ye geçti! Cemil Tugay'a rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı
14:53
Messi’nin veda gecesinde skandal 85 bin kişi bir anda yuhaladı
Messi'nin veda gecesinde skandal! 85 bin kişi bir anda yuhaladı
14:26
Cevdet Yılmaz, fon soruşturmasıyla ilgili Meclis’i bilgilendirdi: Hazine kaynağı kullanılmayacak
Cevdet Yılmaz, fon soruşturmasıyla ilgili Meclis'i bilgilendirdi: Hazine kaynağı kullanılmayacak
14:13
İşte Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı’nın evinden çıkan paralar
İşte Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı'nın evinden çıkan paralar
13:36
Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi şüpheli sıfatıyla ifade verecek
Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi şüpheli sıfatıyla ifade verecek
13:26
İzmir paylaşımı başını yaktı Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı
İzmir paylaşımı başını yaktı! Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı
13:18
İstanbul’da lisede kavga Ekipler olay yerine sevk edildi
İstanbul'da lisede kavga! Ekipler olay yerine sevk edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2026 15:06:59. #7.12#
SON DAKİKA: Artvin'de AFAD'ın afet farkındalık etkinlikleri 9 Ekim'de tatbikatla sürecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei