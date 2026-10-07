Artvin\'de AFAD\'ın afet farkındalık etkinlikleri 9 Ekim\'de tatbikatla sürecek

Artvin'de, vatandaşların afetlere karşı bilinçlendirilmesi amacıyla farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde, "13 Ekim Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü" kapsamında Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte vatandaşlara afet farkındalığına ilişkin broşürler dağıtıldı.

Etkinlikte arama kurtarma araç ve ekipmanları tanıtılarak, afet ve acil durum planı ile afet çantasının hazırlanmasına ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Afetlerin yol açabileceği can ve mal kayıplarının azaltılması, afet öncesi risklerin belirlenmesi ve toplumun afetlere hazırlık düzeyinin artırılmasının amaçlandığı etkinliklerin üç gün süreceği bildirildi.

Program kapsamında 8 Ekim'de üniversite ve alışveriş merkezi önünde bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirilecek.

İki okulda da 9 Ekim'de tahliye tatbikatı yapılacak, öğrencilere afet farkındalık eğitimi verilecek.