Artvin'de Baba-Oğul Kayboldu - Son Dakika
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Artvin'de Baba-Oğul Kayboldu

Artvin\'de Baba-Oğul Kayboldu
22.06.2026 13:20
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Artvin'de dereye düşen kamyonetin sürüklendiği baba-oğulun arama çalışmaları 8'inci günde devam ediyor.

ARTVİN'in Şavşat ilçesinde dereye düşen kamyonette akıntıya kapılarak kaybolan Selahattin (65) ile oğlu Mecit Kaya'yı (45) arama çalışmaları, 8'inci gününde devam ediyor.

Olay, 14 Haziran'da Artvin-Şavşat kara yolunda meydana geldi. Artvin'den kamyonetleriyle Ardahan'a arı sevki yapan baba-oğuldan geri dönüş yolunda haber alamayan ailesinin ihbarı ile Şavşat Deresi'ne düşen kamyonet tespit edildi. Ekiplerin incelemesinde Mecit Kaya yönetimindeki 08 DC 603 plakalı kamyonetin, kontrolden çıkıp dereye uçtuğu belirlendi. Bölgeye AFAD, Hopa deniz polisi, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmalarıyla ulaşılan araç, dereden çıkarıldı. İncelemede, araçtaki baba-oğula dair ize rastlanmadı.

15 KİLOMETRELİK HAT TARANIYOR

Deredeki akıntıyla kapılıp sürüklendikleri değerlendirilen baba-oğul için arama kurtarma çalışmalarına 8'inci gününde devam edildi. Dalgıç ekipleri, aracın dereye düştüğü noktadan Deriner Baraj Gölü'ne ulaştığı bölgeye kadar yaklaşık 15 kilometrelik hattı su altından detaylı şekilde tarıyor. Deriner Baraj Gölü içerisinde de Artvin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Hopa deniz polisi Kurbağa Adam ekipleri, dalış faaliyetlerini sürdürüyor.

GÖMLEĞİ BULUNDU

Kıyı kesimlerinde ise AFAD personeli ile Şavşat Jandarma Komando ekipleri tarafından gözlemsel kıyı tarama çalışmaları yapılıyor. Dün dere kenarındaki dallara takılı kalan ve Selahattin Kaya'ya ait olduğu belirlenen gömleğin bulunduğu alanda da çalışmalar sürüyor. DHA)

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Acil Durum, 3. Sayfa, Artvin, Güncel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

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