Artvin'de çıkan yangında ahır ve samanlık zarar gördü - Son Dakika
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Artvin'de çıkan yangında ahır ve samanlık zarar gördü

Artvin\'de çıkan yangında ahır ve samanlık zarar gördü

Artvin'in Merkeze bağlı Sarbudak köyünde çevre temizliği için yakılan ateş, rüzgarın etkisiyle samanlığa sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında altı ahır ve üstü samanlık olarak kullanılan iki katlı ahşap yapı kullanılamaz hale geldi, 5 ton saman da yandı.

27.02.2024 10:38  Güncelleme: 10:41
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Artvin'de bir köyde çıkan yangında ahır ve samanlık olarak kullanılan 2 katlı ahşap yapı zarar gördü.

Merkeze bağlı Sarbudak köyünde, Ergül Erim'in çevre temizliği için yaktığı ateş, rüzgarın da etkisiyle kendisine ait altı ahır olan samanlığa sıçradı.

Samanlığın otla dolu olması sebebiyle kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangında Erim'e ait altı ahır, üstü samanlık olarak kullanılan iki katlı ahşap yapı kullanılamaz hale geldi, 5 ton samanın da yandığı tespit edildi.

Kaynak: AA

İtfaiye, Artvin, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Artvin'de çıkan yangında ahır ve samanlık zarar gördü - Son Dakika
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