Artvin'de düğünde çağ döner sürprizi

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Artvin'de yapılan köy düğününde gelin damada düğün pastası yerine cağ döner kestirildi.

Merkeze Bağlı Aşağı Maden Köyü'nde yapılan Şerife - Emre Polat çiftinin düğününde "Cağ Kebabı"na dikkat çekmek amacıyla düğün pastası yerine çağ döner organizasyonu yapıldı.

Damadın amcası Cavit Polat ve kuzeni Adem Güngör tarafından planlanan, gelin damadın haberdar olmadığı organizasyonda Şerife - Emre Polat çifti pasta kesimi esnasında karşılarında çağ döner görünce kısa bir şaşkınlık yaşadı.

Damat Polat döner bıçağıyla kestiği döneri eşine ikram etti.

O anlar düğün kameramanı Eyüp Akçay tarafından görüntülendi.

Düğüne gelen misafirlerde düğün süresince cağ döner ikram edildi.