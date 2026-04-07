Artvin'de Güvenlik Toplantısı
Artvin'de Güvenlik Toplantısı

07.04.2026 16:54
Artvin'de asayiş toplantısı yapıldı; suç oranları düştü, kaçakçılıkla mücadele devam ediyor.

Artvin'de, Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Turan Ergün, Valilik Salonunda düzenlenen toplantıda, kentin huzur ve güvenliğinin öncelikli konulardan biri olduğunu söyledi.

Kişilere karşı işlenen suçların geçen yılın üç aylık dönemine göre yüzde 22, mal varlığına karşı işlenen suçların da yüzde 16 azaldığını belirten Ergün, bu suçların aydınlatma oranının ise yüzde 99 olduğunu ifade etti.

Ergün, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 382 kişinin yakalanarak adli mercilere teslim edildiğini vurguladı.

Vali Ergün, 36 kaçakçılık olayında 60 kişinin gözaltına alındığını, 2 kişinin tutuklandığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Sarp Sınır Kapısı'ndan da Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında 116 olayda 304 milyon liralık vergi kaybının önüne geçildi. Uyuşturucuyla mücadele kararlılıkla devam ediyor. Bu kapsamda 18 operasyonda 34 kişi gözaltına alındı, 20 kişi ise tutuklandı. Siber suçlarla mücadelede de 53 kişi ve 434 hesap hakkında işlem yapıldı. Terörle iltisaklı olduğu belirlenen 3 kişi hakkında gerekli işlemler yapıldı."

Göç yönetimi kapsamında ilde geçici koruma altında 57 Suriyeli olduğunu belirten Ergün, düzensiz göçle mücadelede 17 operasyon gerçekleştirildiğini, 12 organizatörün tutuklandığını, 4 kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını ifade etti.

Artvin'in, özellikle kişilere karşı işlenen suçlardaki azalma oranı bakımından Türkiye'de üçüncü sırada yer aldığını aktaran Ergün, elde edilen başarıda emeği bulunan İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı personeline teşekkür etti.

Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Murat Güneş, İl Jandarma Komutanı Uğur Başkonak ve Hopa Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Selçuk Tipi de katıldı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Artvin'de Güvenlik Toplantısı - Son Dakika

Kamyon kasasına binip gittikleri yer herkesi şaşırttı Kamyon kasasına binip gittikleri yer herkesi şaşırttı
Trump: Tarihi bir operasyonla İran’dan pilotlarımızı kurtardık Trump: Tarihi bir operasyonla İran'dan pilotlarımızı kurtardık
Milan Skriniar bir döndü pir döndü Milan Skriniar bir döndü pir döndü
Milyonluk boşanma davasında imzalar atıldı: Sarıgül çifti anlaşmalı boşandı Milyonluk boşanma davasında imzalar atıldı: Sarıgül çifti anlaşmalı boşandı
Mauro Icardi Galatasaray’ı silip attı Mauro Icardi Galatasaray'ı silip attı
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanının danışmanı cinsel taciz suçlamasıyla gözaltında Muğla Büyükşehir Belediye Başkanının danışmanı cinsel taciz suçlamasıyla gözaltında

16:52
İran’dan ABD’ye rest: Tüm diplomatik yollar kapandı
İran'dan ABD'ye rest: Tüm diplomatik yollar kapandı
16:48
Şampiyonlar Ligi’nde bu gece ortalık yanacak Arda Güler için son karar çıktı
Şampiyonlar Ligi'nde bu gece ortalık yanacak! Arda Güler için son karar çıktı
16:23
Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış Karıştığı olay vahim
Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış! Karıştığı olay vahim
16:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan konsolosluk saldırısına ilk yorum: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konsolosluk saldırısına ilk yorum: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
16:05
Tarihi akaryakıt zammı kesinleşti Araç sahipleri elinizi çabuk tutun
Tarihi akaryakıt zammı kesinleşti! Araç sahipleri elinizi çabuk tutun
15:56
Trump “İran bu gece yok olacak“ dedi, Devrim Muhafızları’ndan aynı sertlikte yanıt geldi
Trump "İran bu gece yok olacak" dedi, Devrim Muhafızları'ndan aynı sertlikte yanıt geldi
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
SON DAKİKA: Artvin'de Güvenlik Toplantısı - Son Dakika
