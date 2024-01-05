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Artvin'de Heyelan Nedeniyle Yusufeli-Erzurum Karayolu Ulaşıma Kapandı - Son Dakika
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Artvin'de Heyelan Nedeniyle Yusufeli-Erzurum Karayolu Ulaşıma Kapandı

Artvin'de sağanak sonrası meydana gelen heyelan nedeniyle Yusufeli-Erzurum karayolu ulaşıma kapandı. Heyelan sonucunda tünel çıkışı kaya parçalarıyla dolarken, ekipler temizlik çalışması başlattı.

05.01.2024 - 23:53,
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ARTVİN'de, sağanak sonrası tünel çıkışında meydana gelen heyelan nedeniyle Yusufeli- Erzurum karayolu ulaşıma kapandı. Ekipler, kaya parçalarıyla dolan ve kapanan yolda temizlik çalışması başlattı.

Kentte etkili olan sağanak sonrası Yusufeli- Artvin karayolunun 10'uncu kilometresinde, saat 21.30 sıralarında heyelan meydana geldi. Toprağın yumuşamasıyla yamaçtan kopan irili ufaklı kaya parçaları, Deriner Tüneli'nin çıkışına aktı. Toprağın da yola sürüklendiği heyelan sırasında tünelden araç geçmemesi olası faciayı önledi. Heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan yolda jandarma ekipleri önlem aldı. Karayolları ekipleri de yolda, temizlik çalışması başlattı. (DHA)

Artvin\'de Heyelan Nedeniyle Yusufeli-Erzurum Karayolu Ulaşıma Kapandı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Artvin'de Heyelan Nedeniyle Yusufeli-Erzurum Karayolu Ulaşıma Kapandı - Son Dakika
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