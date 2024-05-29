Artvin'de İstanbul'un Fethi konulu konferans düzenlendi - Son Dakika
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Artvin'de İstanbul'un Fethi konulu konferans düzenlendi

Artvin\'de İstanbul\'un Fethi konulu konferans düzenlendi

Artvin Çoruh Üniversitesi'nde düzenlenen konferansta, İstanbul'un Fethi konulu sinevizyon gösterisi yapıldı. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eyüp Kul, fetih süreci ve Fatih Sultan Mehmet'in kişiliği hakkında konuşma yaptı.

29.05.2024 19:26
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Artvin'de, İstanbul'un fethinin 571. yıl dönümü dolayısıyla "29 Mayıs 1453 İstanbul'un Fethi" konulu konferansı gerçekleştirildi.

Artvin Çoruh Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve Türk Dünyası Araştırmaları Topluluğunca Ali Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, "İstanbul'un Fethi" konulu sinevizyon gösterisi yapıldı.

Konferansa konuşmacı olarak katılan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eyüp Kul, İstanbul'un fetih süreci ve Fatih Sultan Mehmet'in kişiliği hakkında konuşma yaptı.

Program, Doç. Dr. Eyüp Kul'a hediye ve plaket verilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA

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