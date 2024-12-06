Artvin'de Kar Mahsur Kalan 4 Kedi Kurtarıldı - Son Dakika
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Artvin'de Kar Mahsur Kalan 4 Kedi Kurtarıldı

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Artvin'de kar nedeniyle mahsur kalan 4 kedi, yapılan çalışmalarla kurtarıldı ve köye getirildi.

06.12.2024 10:33
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Artvin'de mezrada kar nedeniyle mahsur kalan 4 kedi de kurtarıldı

ARTVİN - Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi Köyü Varmet mezrasında daha önce kar nedeniyle mahsur kalan ve 2'si kurtarılan kedilerin kalan 4'ü de yoğun çabalar sonucunda kurtarıldı.

Geçtiğimiz haftalarda Ahmet Şahin, yoğun kar şartlarına rağmen mezraya giderek kedilere yiyecek taşımış ve 2 kedisi karla kaplı yollarda peşine takılarak köye inmeyi başarmıştı. Ancak mezrada kalan 4 kedi ise köyde kalmıştı. Ahmet Şahin'in kar üzerinde ayak izlerini takip eden kedilerin videosu büyük ilgi görmüş, kalan kediler için Şahin yetkililerden yardım istemişti.

Yusufeli Orman İşletme Şefliği ekiplerinin yolu açma çalışması tamamlandıktan sonra Ahmet Şahin, oğlu Kerim Şahin ve kardeşi Tahir Şahin ile birlikte mezranın yolunu tuttu. Karla kaplı yolda dikkatle ilerleyen ekip, mezrada kalan kedileri bulmayı başardı. Gönüllüler, kedi çantasına koydukları 4 kediyle köye inmeyi başlardı.

Kedilerin kurtarılması sonrasında Ahmet Şahin, mutluluğunu "Son kalan kedilerimizi de bulduk ve köye sağlıklı bir şekilde getirdik. Hepsi artık bizimle. Yolu açan yetkililere, bu süreçte yanımızda olan herkese teşekkür ediyorum" diyerek dile getirdi.

Oğlu Kerim Şahin ise "Köyde mahsur kalan kedileri beslemek ve kurtarmak için geçtiğimiz günlerde gelmiştik. O sırada bir video çektik. Büyük ilgi gördü haberlere konu oldu. Sağolsun muhtarımız ve orman işletme şefliği yolumuz açtı. Hayvanlarımız kurtardık, herkesin ilgi alakasına çok teşekkür ediyorum" derken, kardeşi Tahir Şahin ise "Yazdan kalan kedilerimiz vardı. Annesi doğum yapmıştı. Mahalleli olarak baktık, büyüttük. Köye inerken onları da götürmek istedik ama toparlayamadık. Kar yağınca da burada kaldılar. Bir kısmını daha sonra çıktık indirdik. Fakat 4 kedi burada kaldı. Götürürken de video çektik, o da büyük ilgi gördü. Bunun üzerine yol açılınca kalanları gelip alalım dedik" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Artvin'de Kar Mahsur Kalan 4 Kedi Kurtarıldı - Son Dakika

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