Artvin Şavşat\'ta mahsur kalan ayı yavrusu kurtarıldı

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Artvin'in Şavşat ilçesinde ağaçta mahsur kalan ayı yavrusu, orman işçileri tarafından kurtarıldı.

İlçeye bağlı Cirit Düzü mevkisinde derenin kenarındaki ağaca çıkan ayı yavrusu, suyun yükselmesi sonucu bulunduğu yerde mahsur kaldı.

Ağaçtan inemeyen ayıyı fark eden köy sakinleri, durumu bölgede faaliyet gösteren Şavşat Orman İşletme Şefliği yetkililerine bildirdi.

Orman işçileri ve vatandaşlar, ayı yavrusunun ağaçtan inmesi için uzun süre uğraşsa da başarılı olamadı.

Ağacın bulunduğu alana ulaşan işçiler, ağacı kontrollü bir şekilde keserek devirdi.

Bulunduğu yerden alınan ve sağlık durumu iyi olduğu belirlenen ayı yavrusu doğaya salındı.